Sono due gli appuntamenti con Uomini e donne previsti nella giornata di oggi 1 marzo. Si partirà dalla tradizionale puntata pomeridiana, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, per passare poi allo speciale in prima serata dedicato alla scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Se l'attenzione dei fan è soprattutto rivolta verso le decisioni che prenderanno i due giovani tronisti, anche lo spazio del pomeriggio riserva interessanti anticipazioni. questo grazie alla presenza di importanti ospiti, di nuovi litigi tra dame e cavalieri e di qualche importante dichiarazione. Ieri 28 febbraio la puntata si era conclusa con le affermazioni di Claudia: la donna era rimasta delusa dalle parole di Michele che, rivolgendosi a Pamela, l'aveva definita "la rosa più bella". La discussione proseguirà proprio da qui e successivamente concederà ampio spazio anche alla coppia formata da Stefano e la stessa Pamela.

Uomini e donne anticipazioni: ospiti Sossio e Ursula

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi pomeriggio ripartono dunque dalla presenza di Claudia e Michele al centro dello studio. Dopo avere espresso la propria delusione per le dichiarazioni del cavaliere, al quale in precedenza aveva fatto conoscere i suoi figli, la dama attenderà la sua replica. Riuscirà Michele a placare la sua rabbia? Spazio poi a Rocco Fredella e al tentativo di conoscere altre donne, accantonando il suo interesse per Gemma Galgani. Come riporta il video pubblicato da Witty Tv, saranno Sossio Aruta e Ursula Bennardo a scatenare l'entusiasmo del pubblico presente in studio. Anche se in molti non avevano creduto alle reali intenzioni del calciatore, il rapporto tra i due ex partecipanti al Trono Over prosegue nel migliore dei modi.

La stessa Ursula racconterà: "È venuto a vivere da me, va anche a fare la spesa". Parole confermate da Aruta che, vestito con la sua 'famosa' giacca bianca e nera aggiungerà ulteriori dettagli di questo rapporto che sembra procedere per il meglio. L'uomo ballerà anche insieme ad Antonia.

Le richieste di Stefano a Pamela

La puntata di oggi dedicata al Trono Over proce con il confronto tra Delia e Benny. Stando a quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse da Witty Tv, il cavaliere arrivato per Angela Di Iorio e la sua dama si siederanno al centro dello studio per parlare della loro frequentazione. Tra i due le cose non sono andate come si sperava e alla fine il cavaliere ballerà a sua volta con la simpatica Antonia.

Spazio, infine, al confronto tra Stefano e Pamela. La scorsa settimana lui aveva riconfermato i suoi sentimenti per la Di Padua, la quale a sua volta era apparsa abbastanza dubbiosa sulle sue reali intenzioni. Questo pomeriggio lui rilancerà: "Io voglio uscire di qua con una persona che amo e che mi dia la possibilità di costruire qualcosa. Io voglio essere Sossio e Biagio". La risposta di Pamela potrebbe confermare tale impegno o porre fine a tale conoscenza. Arriverà il lieto fine anche per loro? Nei giorni scorsi una segnalazione riguardante Stefano in compagnia di una donna sembrava dare ragione ai dubbi della Di Padua. A distanza di poche ore si è scoperto che la persona insieme al cavaliere era in realtà la sorella minore.