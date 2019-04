Comincia una nuova settimana di programmazione della soap Una vita, la telenovela in onda sulle reti Mediaset. Il palinsesto dal 29 aprile al 5 maggio subirà una piccola variazione rispetto alla abitudini, con una sospensione in occasione dell'1 maggio. Nel giorno della Festa dei lavoratori, l'intero pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset verrà modificato e Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Uomini e donne e Pomeriggio Cinque andranno in pausa, lasciando spazio a film e programmi vari. Per quanto riguarda l'appuntamento serale, esso abbandonerà il lunedì e tornerà alla tradizionale collocazione del martedì su Rete 4.

Detto ciò, le trame della settimana che si apre oggi saranno concentrate sulla drammatica scoperta di Diego, il quale apprenderà di essere prossimo alla morte. Il fatto lo porterà a prendere una decisione drastica nei confronti di Blanca.

Una Vita anticipazioni: Diego chiude con Blanca

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dal 29 aprile al 5 maggio si concentrano sulla tragica notizia che Jaime darà a Diego: sta per morire a causa dell'intossicazione da mercurio. L'uomo sarà comprensibilmente sconvolto ma deciderà di non parlare con Blanca di quanto appreso.

Sarà invece Huertes la sua confidente durante le trattative legate ai minatori. Blanca noterà lo strano cambiamento nell'amato, ma ogni sua domanda non darà esito e lui continuerà ad evitare qualsiasi spiegazione. Sarà invece Samuel a parlare con il fratello, che gli chiederà di stare vicino alla figlia di Ursula quando lui non ci sarà più. A questo punto Jaime sarà nuovamente coinvolto nel piano di Ursula, dato che rivelerà a Blanca di avere ordinato a Diego di lasciarla. La giovane correrà subito da quest'ultimo per invitarlo a lottare per il loro amore ma le sue richieste non daranno esito positivo. Al contrario, l'uomo confermerà di voler chiudere la loro storia e la umilierà pubblicamente durante una riunione con i minatori.

Trame Una Vita: Arturo e Silvia si ritrovano

Per quanto riguarda le altre trame degne di nota nelle prossime puntate di Una Vita, Arturo riuscirà a convincere Silvia dei suoi sentimenti e la donna accetterà di frequentarlo. Solo in seguito si scoprirà che lei lavora per Carvajala e che sta usando il colonnello per raggiungere i suoi scopi, ovvero partecipare insieme a lui alla festa organizzata da Zavala. Un obiettivo che la donna riuscirà ad ottenere facilmente, anche se durante l'evento sarà lo stesso Arturo a sorprenderla mentre sarà intenta a frugare nella cassaforte di Zavala.

A quel punto Silvia si troverà costretta a spiegare, almeno parzialmente, le ragioni del suo comportamento anche se ciò non basterà per convincere Arturo ad aiutarla. A sorpresa, il padre di Elvira non rivelerà al generale le recenti novità.