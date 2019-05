Ieri sera, 29 aprile, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La trasmissione è stata ricca di colpi di scena e sorprendenti novità, tra cui l'ingresso in casa di Guendalina Canessa come nuova concorrente. L'eliminata della serata è stata invece Ivana Icardi, che prima di abbandonare la casa ha avuto modo di confrontarsi con il proprio fidanzato. La sorella di Mauro Icardi si è mostrata in atteggiamenti intimi con Gianmarco Onestini durante la scorsa settimana. Il pubblico da casa ha notato questa vicinanza, ma i due hanno negato qualsiasi rapporto che potesse andare oltre ad una semplice amicizia. Dopo l'eliminazione della donna, Valentina Vignali ha svelato un particolare sulla ragazza fino ad oggi passato inosservato.

Le rivelazioni di Valentina Vignali

Ivana ieri sera ha incontrato il fidanzato Luis Fabian Galesio, un calciatore argentino con cui la ragazza ha una relazione da circa tre anni. Prima che i due potessero vedersi dopo alcune settimane di lontananza, Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato che mostra lei e Onestini mentre si coccolano e accarezzano. Il fidanzato della donna, una volta entrato nella casa del Grande Fratello, ha addirittura pianto nel rivedere la propria ragazza e si è mostrato molto comprensivo anche nei confronti Gianmarco.

Al termine della puntata però, Valentina Vignali ha rivelato che Ivana ha leccato l'orecchio del fratello di Luca e che dunque tra di loro c'era più di una semplice amicizia. In particolare, l'ex di Stefano Laudoni ha raccontato: 'Inutile che Ivana fa la vittima davanti a tutti. A me non piacciono queste cose. L'altra sera dopo la festa lei gli è saltata addosso ed ha iniziato a leccargli l'orecchio. Inutile che poi si mette a piangere e a fare la scenetta con il proprio fidanzato. Giammarco è una persona squisita ed è stato anche un gran signore. Un altro al suo posto si sarebbe comportato diversamente'.

Ivana Icardi e la storia su Instagram con il fidanzato

Poche ore dopo la sua uscita dalla casa del GF, Ivana Icardi ha postato una foto sul proprio profilo Instagram che la vede mentre da un bacio sulla guancia al proprio fidanzato. All'interno dello scatto la donna ha scritto le seguenti parole: 'Sei tutto per me. Non ci separeremo più. Che gli ignoranti continuino a parlare. Il nostro amore non si tocca'.

La sorella del famoso attaccante si è professata dunque più innamorata che mai del suo ragazzo, ma alcuni fan del programma non la pensano così, specialmente dopo le rivelazioni di Valentina Vignali.

Il pubblico da casa è dunque in attesa che la Icardi risponda a queste affermazioni da parte della famosa influencer.