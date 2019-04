Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della popolare soap "Il Segreto", che in Italia va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16:25 circa, e il martedì sera anche su Rete 4 alle 21:25. Le trame iberiche della serie televisiva relative agli episodi che verranno trasmessi in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio, si concentrano innanzitutto su Severo Santacruz, il quale continuerà a non capire come mai le coltivazioni di riso affidategli dalla Montenegro come condizione per ottenere un prestito da Prudencio continuino ad andare a male, impedendone così la vendita sul mercato.

Elsa, intanto, dopo essere stata aggredita in carcere verserà in precarie condizioni, e il dottor Zabaleta apparirà piuttosto preoccupato per la sua sopravvivenza.

Elsa in carcere dopo essere stata denunciata da Antolina per adulterio

Qualche tempo fa Isaac aveva appreso dal dottor Alvaro Martinez tutta la verità sul bambino che Antolina portava in grembo, ovvero che non si trattava di suo figlio, ma del frutto di una fugace relazione con un uomo di nome Juanote con l'intento di incastrare il carpentiere affinché la sposasse.

Portando con sé i documenti sottoscritti dal medico, Isaac arriverà a casa e affronterà a muso duro Antolina, abbandonando il tetto coniugale e recandosi da Elsa, il suo vero amore, per vivere finalmente con lei. Juanote, il vero padre del bambino della Ramos, essendo gravemente malato non riuscirà a recarsi a Puente Viejo per fornire la sua testimonianza.

La Ramos, a questo punto, sarà ben consapevole di essere in possesso di una carta vincente: infatti potrà denunciare Isaac ed Elsa per adulterio, poiché entrambi hanno iniziato una convivenza pur essendo sposati con altre persone.

Al contempo, in mancanza del testimone-chiave, Antolina non potrà più essere querelata, pur essendo palesemente colpevole.

Dopo la denuncia della Ramos, Elsa finirà in prigione, dove sarà sottoposta a violente percosse, al punto da spingere il suo sorvegliante a pensare che ormai sia in punto di morte. L'uomo, quindi, incaricherà un suo sottoposto di chiamare il dottor Zabaleta che riuscirà in extremis a rianimare la giovane. Quest'ultima rivelerà di aver subito un vero e proprio assalto da parte di alcune compagne, smentendo così di essere stata coinvolta in una rissa.

Infine dirà al medico di avere una domanda da porgli personalmente.

Nel frattempo Fernando confesserà a Maria di non avere il coraggio di chiedere a Maria Elena di sposarlo, vergognandosi per il suo oscuro passato. Meliton invece sarà sempre più affascinato dal sorriso e dalla bellezza della pescivendola, nipote di Venanzio, e non riuscirà a staccare gli occhi da lei. Intanto Prudencio parlerà a Lola della sua storia con Saul e Julieta per farle capire che potrà perdonare se stessa.

Severo è scomparso, Isaac furioso

Amici e parenti di Severo non riusciranno a trovarlo e non avranno alcuna idea di dove potrebbe trovarsi.

Sarà Carmelo a rintracciare il suo amico, mentre Santacruz riuscirà a scoprire il silos nel quale Francisca raccoglie e nasconde grandi quantità di riso al fine di farne aumentare il prezzo. Carmelo però sosterrà che Severo ormai è ossessionato dal pensiero che la Montenegro sia la causa di tutte le sue disgrazie. Il latifondista, nel frattempo, deciderà di rivelare a Irene del prestito che ha potuto ottenere rispettando solo determinate condizioni.

I due coniugi si recheranno alla villa, e la giornalista chiederà a Maria di provare a intercedere per loro presso la sua madrina. Raimundo dirà a Severo che la moglie non avrà alcuna intenzione di incontrarlo, ma prima che Ulloa possa completare la sua frase, Santacruz starà già affrontando duramente la matrona.

Isaac tornerà a casa e accuserà Antolina di essere la mandante del pestaggio di Elsa in carcere. Le condizioni della Laguna saranno ancora gravi, e il dottor Zabaleta si dirà piuttosto pessimista in merito alla sua guarigione. Guerrero non potrà nemmeno andare a trovarla, e ciò farà montare ulteriormente la sua rabbia nei confronti della Ramos.