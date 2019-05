Ieri sera la puntata del Grande Fratello è stata piena sorprese; è iniziata con il confronto tra Christian e Daniel dopo alcune frasi ritenute offensive e omofobe da parte di quest'ultimo. Ha visto poi l'eliminazione dalla casa di Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro, e le liti trash tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, Guendalina Tavassi e Christian Imparato; toccante anche il momento di quest'ultimo con suo padre che gli ha ribadito il suo amore. Serena Rutelli invece ha deciso di non incontrare la sua madre biologica che si era fatta avanti con una lettera, dicendo che i suoi veri genitori sono Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Incontro tra Ambra Lombardi e Kikò Nalli

Ambra Lombardi, professoressa siciliana, è stata l' eliminata della settimana scorsa: durante la sua permanenza nella Casa la donna ha sviluppato un rapporto molto stretto con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Quest'ultimo infatti, dopo l'uscita della professoressa, le ha scritto una lettera molto toccante dove spiegava tutto ciò che prova per lei. L'ex coinquilina così, una volta uscita ha lasciato il suo fidanzato. In un intervista a Domenica Live, ha confessato di pensare sempre a Kikò Nalli e ieri sera è rientrata nella Casa proprio per parlare con l'uomo.

Nalli, una volta entrata Ambra per fargli una sorpresa, si è scomposto; la professoressa, dopo avergli dichiarato le sue sensazioni e di aver sentito la sua mancanza ha chiarito: "Io ti ho tenuto lontano perché eri vicino" e dopo averlo abbracciato lo ha baciato appassionatamente. Al bacio, accolto con un ovazione e stupore anche dallo studio, Kikò è rimasto incredulo commentando: "Ma quel bacio? Non ci sto capendo più niente!" concludendo "La più bella la prendo sempre io!".

Commento di Tina

Barbara D' Urso, anche lei sorpresa del comportamento e dell' intraprendenza dei ragazzi, ha tirato in ballo l'ex moglie di Kikò,Tina Cipolari dicendo di voler essere sul divano con lei in quel momento per sapere la sua reazione.

La reazione non si è fatta attendere Tina sul suo profilo Instagram ha postato una foto di due sposi con la scritta "Fosse la volta buona". La puntata scorsa, L'opinionista di Uomini e donne, aveva commentato sempre su Istagramm, cosi l'uscita della Lombardi "Sono molto dispiaciuta che sia uscita la professoressa, soprattutto per te Kikò. A volte penso tu sia proprio sfortunato in amore". Al post dell' ex moglie l'uomo ha replicato scherzosamente di come fosse una "gran para...", ma ha ammesso che è la numero uno, una gran donna intelligente e che in fondo lui le donne le sceglie sempre belle ed intelligenti.