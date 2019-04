Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 24 aprile è successo un po' di tutto, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il vicolo delle news'. Nello studio di Maria De Filippi, dopo una lite iniziale tra Tina e Gemma, sono Armando e Michele ad infiammare il parterre con una violenta discussione che li ha portati quasi alle mani. Il tutto a causa di alcuni messaggi abbastanza spinti inviati da Michele a Simona. Al termine del diverbio con Armando, Michele si alza e abbandona lo studio. Insulti anche tra Tina e Stefano, con l'opinionista che insegue il cavaliere dietro le quinte.

Uomini e donne anticipazioni: Michele e Armando sfiorano la rissa

Stando alle anticipazioni sulla registrazione dello scorso 24 aprile, veniamo a sapere che in studio vi è stata una accesa discussione tra Michele e Armando. Quest'ultimo è uscito con Simona, la quale gli avrebbe raccontato di aver ricevuto alcuni messaggi piuttosto spinti da parte di Michele. Il cavaliere si è giustificato dicendo che è stata proprio la dama a provocarlo e ad indurlo ad inviare quel tipo di messaggi. Simona però in puntata ha negato, lasciando il pubblico con il dubbio su quanto successo realmente tra i due.

Armando particolarmente furioso con Michele, lo ha anche accusato di essersi sentito con una 24enne ed anche con lei ci sarebbero stati messaggi 'osé'. Tra i due cavalieri ne è nata una furiosa discussione tanto che, stando agli spoiler, pare che i due siano arrivati quasi alle mani.

Trono over, spoiler registrazione del 24 aprile: Michele lascia lo studio

Da quanto si apprende quindi, nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, sono volati nuovamente insulti, tanto che Michele, al termine del furioso litigio con Armando, si alza e se ne va dallo studio.

Non è dato sapere se il cavaliere farà ritorno in trasmissione, ma Barbara De Santi interverrà in sua difesa ed attaccando Armando, dicendo di avere molte segnalazioni su di lui e che farà presente alla redazione. Il clima infuocato della puntata è proseguito anche quando si è parlato di Stefano: il cavaliere giunto in trasmissione da qualche settimana non ha ancora convinto né il pubblico né tanto meno gli opinionisti. Anche per lui giunge una segnalazione portata da Gianni Sperti, il quale afferma che Stefano è stato visto in compagnia di un'altra donna al di fuori degli studi televisivi.

Il cavaliere si è giustificato dicendo che la donna in questione è solo un'amica e tra una battuta e l'altra scatta anche un insulto rivolto a Tina la quale, su tutte le furie insegue Stefano dietro le quinte.

Una registrazione di Uomini e donne particolarmente movimentata e che vedremo in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, nel consueto orario delle 14,45.