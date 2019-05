Continua il successo della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' giunta alla sua terza stagione. Il pubblico può ritenersi felice per il fatto che è stata già annunciata la conferma per la quarta stagione fino al 2021 sebbene siano previsti degli evidenti cambiamenti, tra i quali spicca la riduzione delle puntate. Dunque Il paradiso delle signore non termina in questo modo e si attende di conoscere il periodo delle riprese. Dopo l'iniziale dispiacere dei fan per l'assenza di due protagonisti rilevanti come Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, il parere del pubblico è cambiato grazie alla storia incentrata su Vittorio Conti capace di creare nuove curiosità.

ALESSANDRO TERSIGNI - Red Carpet Magazine - redcarpetmagazine.it

Sono stati rivelate alcuni dettagli in merito alla quarta stagione, grazie all'intervista rilasciata dall'attore Alessandro Tersigni al settimanale 'Tv sorrisi e canzoni'. Tersigni, che interpreta il ruolo del direttore del grande magazzino, rappresenta una certezza per la quarta stagione de Il paradiso delle signore, lo stesso discorso vale per Roberto Farnesi e Vanessa Gravina: si tratta di attori fondamentali per il successo del prodotto televisivo.

Pubblicità

La felicità dell'attore per la possibilità di tornare a vestire i panni di Vittorio

Tra gli attori più amati e apprezzati dai fan spicca il nome di Tersigni che, nel corso di questi anni, è divenuto uno dei protagonisti indiscussi della Serie TV. Nel corso della chiacchierata l'attore si è detto contento per la possibilità di continuare a interpretare il suo personaggio che avrà un futuro all'interno della soap opera. Tersigni ha dato delle anticipazioni in merito alla quarta stagione de Il paradiso delle signore attraverso queste parole: "Ci siamo dati appuntamento per le riprese ad agosto".

Un inizio difficile per la soap opera che si è ripresa alla grande

Alessandro Tersigni ha fatto notare che è stato solamente un arrivederci e non un addio ed ha avuto modo di esprimere la propria felicità sulla sua pagina Instagram. L'attore ha sottolineato il suo entusiasmo dopo che è stato chiamato dal produttore che gli ha detto: "Guarda che il tuo Vittorio è ancora vivo". Nel corso dell'intervista con Tv sorrisi e canzoni, Alessandro Tersigni ha posto l'accento sui primi mesi della terza stagione de Il paradiso delle signore che ha ottenuto degli ascolti bassi, ma poi la situazione ha subito un capovolgimento.

Pubblicità

L'arista ha precisato che la soap opera ha avuto un avversario molto ostico in termini di audience come 'Uomini e donne'.