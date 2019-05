Luca Turco è uno dei protagonisti indiscussi della longeva soap opera 'Un posto al sole' in quanto è presente nel prodotto televisivo da molti anni. Il personaggio di Niko ha conquistato i telespettatori italiani che lo hanno praticamente visto crescere e maturare sotto il profilo artistico. Il giovane attore, recentemente, si è raccontato in un'intervista a 'Daily news 24' nella quale ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera che l'hanno visto ottenere una grande notorietà.

Inoltre non si deve dimenticare che Luca Turco è fidanzato con la collega Giorgia Gianetiempo conosciuta sul set di Un posto al sole, dove l'attrice veste i panni di Rossella. L'attore ha spiegato come è nata l'opportunità di interpretare il ruolo di Niko spiegando che si è trattato di una pura casualità. Ha raccontato che un regista teatrale era alla ricerca di bambini nelle scuole pubbliche per un provino della Serie TV 'La squadra'. Dunque inizialmente l'interprete di Niko Poggi era stato scelto per avere un ruolo in un'altra fiction, ma siccome si trattava della stessa produzione e sono state viste in lui delle caratteristiche adatte a un personaggio di Un posto al sole, Luca Turco è entrato a far parte della soap opera.

Il legame con gli attori della soap opera di Rai Tre

Da quel momento gli hanno affidato il ruolo di Niko divenuto una figura fondamentale per i fan. Inoltre, nel corso della chiacchierata, l'attore ha fatto notare che nell'ambito della sua lunga esperienza ha ricevuto dei consigli preziosi da Marzio Honorato e Marina Tagliaferri, definiti determinanti per insegnargli i trucchi del mestiere. Ha continuato dicendo che questi due attori sono stati importanti non solo per ciò che riguarda il percorso lavorativo, ma anche per il percorso di vita. Luca Turco ha spiegato di avere tanti attori come punto di riferimento con l'intento di prendere uno spunto per poi renderlo personale.

Il ricordo degli inizi sul set di 'Un posto al sole' alla fine degli anni '90

Luca Turco ha spiegato che un attore deve avere le proprie caratteristiche con le quali deve essere in grado di trasmettere emozioni allo spettatore. Durante l'intervista ha voluto ricordare i suoi inizi e gli è stata posta una domanda riguardante il legame con una scena. Turco ha rivelato di essere particolarmente legato al suo debutto, quando era ancora un bambino. Non può dimenticare la scena con Ivo Garrani che interpretava il ruolo del nonno di Niko e padre di Renato.

Quella è stata la prima volta che l'attore ha pianto sul set capendo che le lacrime fuoriescono di conseguenza mettendosi a confronto con un certo copione capace di trasportare l'interprete.