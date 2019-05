Alessia Macari e Oliver Kragl sono convolati a nozze nel corso della giornata di ieri. Lei è una famosa show girl lanciata da Paolo Bonolis ad Avanti un Altro come protagonista del minimondo nel ruolo della Ciociara ed ha inoltre vinto della prima edizione del Grande Fratello VIP, nella quale riscosse molto successo per la grande simpatia mostrata.

Pubblicità

Pubblicità

Oliver invece, è un calciatore tedesco che al momento gioca nel Foggia. Tra i due, durante la notte del matrimonio è scoppiato un violento litigio in cui la Macari ha deciso di chiamare forze dell'ordine. La questione ha fatto in poche ore il giro del web.

Alessia Macari chiama il 113 a causa della lite con Oliver

Nel corso delle nozze tra il calciatore e la show girl erano presenti alcuni volti noti conosciuti dalla ragazza proprio durante il suo percorso all'interno del Grande Fratello VIP, come Antonella Mosetti, la figlia Asia Nuccetelli e Mariana Rodriguez. Hanno partecipato anche alcuni calciatori del Foggia alla cerimonia.

Alessia Macari e Oliver Kragl, lite la prima notte di nozze: lei chiama il 113

Se la celebrazione sembra essere andata per il meglio, per la prima notte di nozze non si può dire lo stesso. All'alba è infatti arrivata una chiamata al 113 da parte della show girl che chiedeva di intervenire presso la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe. La ragazza ha raccontato alla polizia di aver avuto uno scontro molto acceso con quello che da poco era diventato suo marito. Nel corso della lite sarebbero volati degli insulti molto pesanti, motivo per cui la ragazza ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Pubblicità

La donna ha anche chiamato un taxi per tornare a casa e portato con sé i regali di nozze di valore. Prima di andarsene definitivamente, la Macari ha però deciso di di salire nuovamente in stanza per prendere l'anello di nozze e quello del fidanzamento che aveva dimenticato nella frenesia di quanto accaduto.

I due si sono riappacificati dopo l'intervento degli agenti: lei risponde alle critiche sui social

Una volta che Alessia Macari è risalita nella stanza dove era presente Oliver, le forze dell'ordine sono riusciti a mettere una tregua tra i due e farli riappacificare.

A quanto pare, al momento dell'arrivo della polizia, la stanza è ritrovata messa a soqquadro. Alessia Macari però, ci ha tenuto successivamente a precisare su Instagram che la camera non era stata distrutta come alcuni hanno affermato sul web.

La ragazza si è poi mostrata attraverso delle storie Instagram a letto tra le braccia del suo neo-marito, per dimostrare l'avvenuta riappacificazione. In una storia pubblicata subito dopo ha dichiarato di aver letto tante cose false su questa storia e ha cercato di ridimensionare quanto accaduto nelle precedenti ore.