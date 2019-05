Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. L'appuntamento è stato molto movimentato, specialmente per la concorrente Francesca De Andrè. La donna è spesso al centro delle polemiche per il suo carattere a volte troppo scontroso con i concorrenti del GF 16, ma anche per il suo rapporto con Gennaro.

Durante la penultima puntata, la De Andrè aveva avuto un confronto con quello che sembra essere diventato ormai il suo ex ragazzo per via di alcune foto che lo immortalavano con un'altra donna. Anche durante questa settimana però, sono emerse nuove foto e testimonianze che rivelano un tradimento da parte di Giorgio. Proprio ieri sera, la ragazza si è sfogata con la Vignali e si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto pesanti sull'ex.

Lo sfogo di Francesca De Andrè che non passa inosservato

Ieri sera al Grande Fratello, a parlare con Francesca è stata proprio sua sorella.

GF 16, la De Andrè parla dell'ex: 'Può essere si sia drogato in macchina'

Quest'ultima avrebbe ascoltato un messaggio audio mandato da Giorgio alla migliore amica della De Andrè che testimonia il tradimento avvenuto. La donna ha sbottato ed è scoppiata in lacrime tra le braccia della sorella che cercava di consolarla. Inoltre, attraverso un post su Instagram, il ragazzo ha chiesto di prendersi una pausa dalla loro relazione.

Dopo la diretta, la ragazza ha iniziato a parlare con l'amica Valentina Vignali. L'ex di Stefano Laudoni ha chiesto se per caso Giorgio possa essersi trovato in condizioni 'strane'.

La De Andrè ha così dichiarato le seguenti parole: 'Sì, può essere sia andato a drogarsi in macchina'. Valentina ha proseguito dicendo che magari lui può averla tradita proprio perché aveva fatto uso di sostanze. Francesca dice però che comunque non sarebbe una scusante e che vuole capire se veramente il bacio è avvenuto.

I fan del reality commentano le dichiarazioni di Francesca

Ovviamente, le dichiarazioni della donna non sono passate inosservate al pubblico del Grande Fratello 16.

Sul web, in particolar modo su Twitter, sono subito partiti i commenti riguardo alla questione. Solo qualche settimana fa, Stefano Laudoni aveva querelato la Vignali proprio per delle affermazioni pesanti fatte da quest'ultima sempre sull'ambito di uso di sostanze stupefacenti. Anche Giorgio potrebbe decidere di replicare a queste pesanti accuse, magari anche tramite vie legali.

Sui social, i commenti sulle dichiarazioni della De Andrè sono stati parecchi.

C'è chi scrive: 'L'ha detto! Ha detto che è andato in auto a drogarsi. La lista delle querele aumenta' e ancora 'Ma Francesca che dice che è andato in macchina per fare uso di droga? Anche se fosse sarebbe meno grave del tradimento?'.