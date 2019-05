Sabato 11 maggio andrà in onda la settima puntata serale di Amici, quella che si aprirà con la sfida rimasta in sospeso tra Mameli e Umberto. Le prime anticipazioni che sono trapelate su questa importante serata, fanno sapere che saranno due star della televisione italiana a fare visita a Maria De Filippi tra qualche giorno: Tvblog svela che sono Raffaella Carrà e Mara Venier le ospiti sulle quali ha puntato la conduttrice per provare a battere Ballando con le Stelle.

Anticipazioni Amici, 7° serale: Raffaella Carrà e Mara Venier ospiti, la Bertè assente.

Come avevano riportato alcuni settimanali tempo fa, è confermata l'assenza di Loredana Bertè nella diretta di sabato prossimo: la giurata, infatti, è impegnata con una data del suo tour ma ancora non si sa chi prenderà il suo posto.

Grande ospiti per la settima di Amici

A tre settimane esatte dalla finalissima, il serale di Amici si prepara ad accogliere due vere e proprie star della TV sabato prossimo: le anticipazioni del web, infatti, informano il pubblico che saranno Raffaella Carrà e Mara Venier le ospiti d'eccezione della settima puntata del talent show.

Pubblicità

La notizia dell'arrivo della conduttrice di "A raccontare comincia tu" alla corte di Maria De Filippi, era nell'aria da tempo: dopo che la collega si è fatta intervistare nel programma di Rai 3, ha iniziato a circolare il gossip su uno scambio di favori tra le due, da concretizzarsi con il ritorno della Carrà su Canale 5.

Per provare a battere la concorrenza di Ballando con le Stelle, però, la presentatrice Mediaset ha deciso di puntare anche su un altro volto del piccolo schermo che è amatissimo dal pubblico: la "zia Mara".

Tvblog, infatti, ha fatto sapere in anteprima che la regina di Domenica In ritroverà Maria l'11 maggio, dopo aver condiviso con lei un paio di edizioni di Tu si que vales sempre sulla rete del Biscione.

Ancora non si sa che ruolo avranno le due conduttrici all'interno di Amici: è probabile, però, che una di loro sia chiamata a sostituire Loredana Bertè in giuria. Si sa, infatti, che la cantante non parteciperà al settimo serale perché impegnata con una data del suo tour in teatro; la contestata giudice, però, tornerà regolarmente al suo posto il sabato successivo, quando andrà in onda la semifinale.

Pubblicità

Mameli a rischio: i Bianchi gli fanno uno scherzo

Nell'attesa di scoprire cosa saranno chiamate a fare Raffaella Carrà a Mara Venier durante la settima puntata di Amici, si ricorda che il serale di sabato 11 maggio si aprirà con un confronto. La sesta diretta del talent show, infatti, si è conclusa con la richiesta di Giuliano Peparini di rimandare di una settimana il ballottaggio tra Mameli e Umberto, perché quest'ultimo aveva un problema al ginocchio che gli impediva di esibirsi al massimo delle sue possibilità.

Pubblicità

Tra quattro giorni, dunque, la commissione dovrà decidere chi tra il cantautore e il ballerino di latino americano deve lasciare definitivamente la gara.

A smorzare un po' la tensione che c'è nella scuola, nelle scorse ore ci hanno pensato i componenti della Squadra Bianca che hanno voluto fare uno scherzo molto divertente a Mameli.

Giordana, Rafael e Umberto, infatti, hanno fatto credere al compagno che sarebbero stati loro a decretare l'eliminato dopo aver fatto un elenco dei pregi e dei difetti dei due ragazzi in sfida. La Angi ha messo in evidenza le lacune del compagno, il ballerino classico stava per commuoversi e il malcapitato cantante ci è cascato con tutte le scarpe.