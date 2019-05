La puntata di Beautiful di ieri 8 maggio ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo l'amara scoperta fatta da Steffy. Quest'ultima ha seguito il consiglio di Bill e si è recata alla Forrester Creations per controllare il comportamento di Liam. Purtroppo il magnate non si sbagliava nel metterla in guardia: quando lei è arrivata, Liam stava baciando appassionatamente Hope. A questo punto, Steffy ha cominciato ad inveire contro la coppia, accusando entrambi di averle rinfacciato per mesi il tradimento con Bill ma di essersi comportati esattamente allo stesso modo.

Anticipazioni Beautiful: il patto tra Steffy e Bill

Dopo avere assistito ad un dibattito tanto atteso, i fan del programma attendono con trepidazione la puntata di oggi 9 maggio, in onda a partire dalle ore 13:40 circa. In essa, Steffy continuerà ad essere molto delusa per il passo falso di Liam e correrà ancora una volta da Bill, facendogli una proposta.

Beautiful anticipazioni: Steffy propone un patto a Bill Spencer

Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata odierna ripartono proprio dalla disperazione di Steffy dopo il siparietto al quale ha assistito.

Liam proverà a rincorrerla per chiarirle i suoi sentimenti e spiegarle di essere molto confuso dopo l'annuncio della gravidanza di Hope. Ma questa volta la Forrester non sentirà ragioni e resterà ferma nella sua decisione di chiudere ogni rapporto con lui. Non solo, correrà subito da Bill al quale racconterà l'accaduto. Lui aveva ragione nel metterla in guardia sui sentimenti di Liam e lei avrebbe dovuto ascoltarlo fin dall'inizio. Fredda e distaccata come non accadeva da tempo, la Forrester avrà una proposta per il suocero: decisa a dare maggiore stabilità economica a se stessa e a Kelly, Steffy chiederà a Bill di cederle il 12,5% delle quote della casa di moda in suo possesso che potranno essere aggiunte al 25% che già lei detiene.

Bill prenderà in considerazione tale richiesta ma solo ad una condizione: Steffy dovrà diventare sua moglie!

Trame Beautiful di oggi: Hope dubita dei sentimenti di Liam

Mentre Steffy tenterà di trovare un accordo con Bill sulle quote della Forrester Creations, le anticipazioni di Beautiful di oggi si concentrano anche sullo stato d'animo di Hope, più che mai vicina al suo obiettivo di conquistare Liam una volta per tutte. La Logan correrà da Brooke e le racconterà quanto è successo poco prima nei camerini.

Brooke le consiglierà di non sentirsi in colpa dato che è stato Liam a fare la sua scelta. Eppure, la futura mamma non sarà affatto convinta delle reali intenzioni dello Spencer, ricordando a Brooke che in realtà lui è subito corso dietro a Steffy per tentare di chiarire la situazione e scusarsi con lei.