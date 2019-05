“Il Segreto” assicura anticipazioni davvero interessanti. Nelle puntate spagnole in onda su Antena 3, Puente Viejo ha visto il ritorno di Elsa, costretta a passare diverse settimane in prigione dopo la denuncia di Antolina per adulterio. A salvare la Laguna è stato Isaac che, incastrando la perfida moglie e mettendola davanti ad un ultimatum, ha fatto in modo che ritirasse le accuse contro Elsa. La coppia finalmente potrà amarsi senza ostacoli, sempre che la Laguna riesca a superare le importanti conseguenze del pestaggio subito in carcere.

Il Segreto anticipazioni: Severo prepara una bomba

Le anticipazioni “Il Segreto” raccontano anche che Severo metterà in atto una vendetta per distruggere la sua aguzzina Francisca Montenegro. Il marito di Irene penserà bene di piazzare un ordigno all’interno del silo della matrona.

‘Il Segreto’ anticipazioni spagnole: Antolina sconfitta

Finalmente, nelle puntate spagnole “Il Segreto”, Elsa e Isaac potranno vivere alla luce del sole il loro amore, dopo che Antolina prometterà loro di andarsene dal paesino.

Pubblicità

Tuttavia Elsa, dopo essere stata aggredita in carcere, ha gravi problemi di salute che preoccupano non poco Consuelo. La donna pregherà Isaac di tenere gli occhi aperti. Alla Casona, Fernando comunica a Francisca che convolerà a nozze con la bella Maria Elena. La matrona non ne sarà molto contenta, anche perché i due futuri sposi hanno intenzione di rimanere a Puente Viejo.

Antolina, con le spalle al muro, non ha altra scelta che lasciare il paesino.

Se non lo farà, Isaac la denuncerà alla Guardia Civile addossandole la colpa dell’assassinio di Jesus. A quel punto, la Ramos consegnerà le chiavi della casa a Dolores, dicendole che andrà via da Puente Viejo per sempre. Il ritorno di Elsa in paese invece rallegrerà tutti. La giovane però versa in precarie condizioni di salute, nonostante si ostini a sostenere il contrario. Confidandosi con Isaac, Elsa dirà di aver paura di morire senza prima aver ottenuto giustizia. Il cuore del Guerrero si raggelerà.

Pubblicità

Anticipazioni ‘Il Segreto’: Severo contro Francisca

Le anticipazioni “Il Segreto” fanno luce anche sulla storica rivalità tra Severo Santacruz e Francisca Montenegro. Severo, dopo le macchinazioni della matrona, si è trovato senza una peseta e deve far fronte al sostentamento della sua famiglia. Prudencio ha cercato di aiutarlo con un prestito, che tuttavia il marito di Irene non riesce a saldare. Consapevole che l’artefice di tutto ciò è Francisca, Severo deciderà di distruggerla per sempre.

Pubblicità

Nelle puntate spagnole della soap opera, il Santacruz si procurerà un potentissimo ordigno e lo piazzerà accanto al silo della Montenegro. Specificherà ai suoi uomini che non devono esserci morti. Quello che vuole è solo la distruzione di Francisca e di tutte le sue ricchezze. Tutto è pronto, Severo farà davvero esplodere la bomba? Lo diranno le prossime, attesissime, anticipazioni “Il Segreto”.