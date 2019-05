Il 2019 si è aperto all'insegna del dramma nelle puntate americane di Beautiful: era inizio gennaio e il parto di Hope a Catalina ha segnato l'inizio della trama dello scambio di culle e dell'adozione di Phoebe/Beth da parte di Steffy. Ma ci saranno trame altrettanto interessanti e avvincenti nei prossimi mesi?

Intervistato da Michael Fairman, il produttore esecutivo Bradley Bell ha lanciato qualche succulenta anticipazione su ciò che accadrà nei prossimi mesi, lasciando presagire ad una nuova serie di colpi di scena. Il primo riguarderà l'entrata in scena di una grande storia d'amore: il patron della soap non ha fatto il nome delle due persone protagoniste di questa relazione, che potrebbe riguardare Steffy e Liam ma anche altri personaggi. Oltre alle trame romantiche, però, ci sarà spazio anche per drammi e nuovi intrighi.

Anticipazioni Beautiful: in arrivo un nuovo villain

Succose anticipazioni giungono dalle trame americane di Beautiful, come rivelato da Bradley Bell. Quest'ultimo ha reso noto che nei prossimi mesi entrerà in scena un nuovo villain. Il produttore esecutivo non ha fatto il nome della persona in questione, né tanto meno chiarito se si tratterà di un uomo o una donna.

Le tesi più probabili rimandano ad un "ritorno" della dark lady Quinn Fuller, che ha già cominciato ad intromettersi nella vita di Wyatt per spingerlo a tornare tra le braccia di Flo.

Un'altra ipotesi rimanda a Shauna Fulton, la madre di Flo, che non ha mai nascosto il proprio interesse per la bella vita, invidiando l'amica Quinn per avere sposato Eric. Difficile credere che possa essere Bill Spencer a riprendere il suo ruolo di villain, dato che di recente ha espresso il suo amore a Katie, rifiutando anche le avances della bella Shauna.

Trame Beautiful: un altro personaggio morirà

Sono passate solo poche settimane dalla morte di Caroline nelle puntate americane di Beautiful, ma Bradley Bell ha già ingolosito i telespettatori di Beautiful con uno scoop: in futuro ci saranno altre morti.

Anche in questo caso, il patron della soap non si è sbottonato sull'identità della persona o delle persone (ha usato il plurale) coinvolte nel suddetto dramma. Nella sua intervista, Bell ha anche rivelato che la storyline dello scambio di culle potrebbe non essere svelata in tempi brevi. Ha infatti precisato che "i segreti che restano a lungo, sono i migliori quando vengono rivelati".

Intanto, in base alle anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 20 al 24 maggio, Hope ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Zoe riguardante la morte di Beth.

Ma stando alle affermazioni di Bell, tale scoperta non dovrebbe portare a delle conseguenze degne di nota.