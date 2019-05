Il matrimonio tra Hope e Liam potrebbe arrivare presto al capolinea nelle puntate americane di Beautiful. È quanto traspare dalle anticipazioni relative alle puntate della prossima settimana, durante la quale la coppia si troverà a prendere una dolorosa decisione sul loro futuro. Le ragioni di tale scelta non sono note ma tutto fa pensare che la Logan continui ad insistere affinché il marito torni da Steffy per creare insieme a lei una famiglia unita.

Anticipazioni Beautiful: una dolorosa decisione per Hope e Liam

Un ruolo di primo piano potrebbe avere anche Thomas, che di recente si è dichiarato a Hope, confessandole di essere innamorato di lei e chiedendole persino di sposarla. Sulle prime, la Logan ha rifiutato tali avances senza esitazione ma la situazione potrebbe essere destinata a cambiare già nell'immediato futuro.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam prendono una decisione dolorosa

Il portale americano "The Tv Watercooler" ha diffuso le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che verranno trasmesse a partire dal 20 maggio negli USA.

Tale sito segnala che Steffy farà il suo ritorno da Parigi insieme alle piccole Kelly e Phoebe. Proprio nello stesso periodo, Liam e Hope giungeranno ad una dolorosa decisione sul loro matrimonio mentre Thomas continuerà ad usare Douglas e Caroline per conquistare definitivamente la Logan. L'affermazione rilasciata dal sito americano, sempre ben informato nelle questioni delle soap, lascia davvero pochi dubbi in merito al futuro dei coniugi Spencer che molto presto potrebbero lasciarsi per l'ennesima volta.

Dal giorno in cui Beth è "morta", per loro nulla è stato come prima: più volte la Logan ha tentato di lasciare il marito, chiedendogli di tornare da Steffy e dalla sua bella famiglia. Tale rottura, in effetti, avverrà proprio nel periodo in cui la Forrester rientrerà a casa dopo la breve trasferta a Parigi, anche se il ritorno di fiamma con la madre di Kelly a questo punto sarebbe fin troppo scontato.

Trame Beautiful: Hope ascolta una misteriosa conversazione

Le puntate di Beautiful di fine maggio potrebbero portare alla fine del matrimonio di Hope e Liam ma nello stesso periodo accadrà anche un altro fatto da non sottovalutare.

Secondo quanto rivelano gli spoiler d'oltreoceano, Hope ascolterà per caso una conversazione tra Zoe e Flo, pretendendo dalle due ragazze dei chiarimenti. Si parlerà, infatti, di Beth e di qualcosa riguardante la sua morte. Tali parole non passeranno certo inosservate e metteranno Flo in una difficile situazione con la cugina. La verità sullo scambio di culle avvenuto a Catalina potrebbe davvero essere imminente, anche se già in passato ci sono stati dei "falsi allarmi" che non hanno portato alla svolta tanto attesa dai telespettatori della soap.