La partecipazione di Francesca De Andrè al Grande Fratello 16 continua a far discutere, soprattutto a causa del suo rapporto non certo facile con Mila Suarez. Fin dal giorno in cui è entrata nella Casa più spiata d'Italia, la nipote di Faber ha evidenziato una forte antipatia nei confronti della collega, probabilmente per i suoi trascorsi con Alex Belli (di cui Francesca è una cara amica). Le motivazioni dei litigi sono state frequenti: dalle accuse di rubare sigarette e trucchi da parte della De Andrè, fino alla gelosia a causa del presunto interesse di entrambe per Gennaro Lillo.

Grande Fratello 16: continua lo scambio di accuse tra Francesca e Mila

Ma nelle ultime ore la situazione è degenerata, portando Francesca a pronunciare degli appellativi che non sono affatto piaciuti ai telespettatori. Il popolo del web, infatti, ora ne chiede l'immediata squalifica. E difficilmente la questione potrà essere sottovalutata da Barbara d'Urso nella sesta puntata di oggi 13 maggio.

Il web chiede l'espulsione di Francesca De Andrè

Gli scontri tra Francesca De Andrè e Mila Suarez sono diventati una costante all'interno della Casa del Grande Fratello 16.

In seguito all'ennesimo scontro tra le due ragazze, la De Andrè ha deriso la collega per il suo accento marocchino, dopodiché ha utilizzato nei suoi confronti degli appellativi che non sono piaciuti affatto al pubblico da casa. "Povera cr...na, a me gli uomini mi vogliono, non mi buttano via", ha chiosato la nipote di Faber che poi si è rivolta alla collega con l'appellativo di "scimmia". Ma i riferimenti alla sua origine marocchina sono stati chiamati in causa anche in altre situazioni, segnalati dai social network.

"Quella piuttosto di toccarla mi taglio le vene. Lei sa di narghilè”: sono queste le dichiarazioni che hanno scatenato nuove discussioni e che hanno spinto molti telespettatori ad accusarla di razzismo. Non solo: ne è stata chiesta anche l'immediata espulsione fin dalla puntata odierna.

Mila Suarez: 'Non ce la faccio più'

Francesca De Andrè potrebbe essere espulsa dal Grande Fratello 16. L'hashtag "#fuorifrancescadeandre" è diventato molto popolare su Twitter così come le discussioni sul web.

Considerando che in passato Barbara d'Urso è stata molto sensibile davanti a presunti atti di bullismo o razzismo, è difficile credere che la conduttrice possa passare sopra a tali accuse nella diretta di oggi. Arriverà solo un provvedimento disciplinare o di una vera e propria espulsione? In attesa di scoprire l'evoluzione del caso, Mila Suarez non sembra riuscire più a sopportare una simile situazione. Costantemente messa in discussione dalla collega, anche per ragioni di poco conto, la modella ha così sbottato:"Io non ce la faccio più a sopportare Francesca. Ti giuro. Se io ti cucino un piatto di pasta, devo essere apprezzato. Non sono la tua cameriera!"