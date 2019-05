La stagione 2018-19 di Uomini e donne si conclude oggi 31 maggio, con la scelta di Giulia Cavaglià ma già l'attenzione dei fan del programma guarda avanti, ovvero alle puntate del prossimo settembre. La domanda che rimbalza nei social network concerne inevitabilmente i nomi dei prossimi tronisti, che avranno l'onore di sedere sull'ambita poltrona rossa al cospetto di Maria De Filippi. Sebbene ci sia l'estate di mezzo e Temptation Island potrà in qualche modo cambiare le opinioni dei telespettatori, due nomi su tutti sembrerebbero i favoriti della vigilia: Klaudia Poznańska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, e Antonio Moriconi che ha presentato la sua auto-candidatura al trono nell'intervista rilasciata nell'ultimo numero del settimanale "Uomini e donne Magazine".

Entrambi sarebbero molto graditi da parte dei telespettatori del dating show che sui social network si sono spesso espressi favorevolmente nei loro confronti.

Uomini e donne: le parole di Klaudia hanno emozionato il pubblico

Klaudia Poznańska è uscita a testa alta dalla sua avventura a Uomini e donne. Sebbene Andrea Zelletta le abbia preferito Natalia Paragoni, il confronto con il tronista al centro dello studio ha emozionato il pubblico più della scelta stessa.

Uomini e donne: i rumors sui papabili nuovi tronisti

Tra le lacrime, la corteggiatrice ha dichiarato di non riuscire a dare alcuna colpa ad Andrea e lo ha abbracciato, tanto che lui stesso non è riuscito a trattenere l'emozione del momento. Successivamente, tale punto di vista è stato confermato anche nel backstage. Ai microfoni di Witty Tv, infatti, Klaudia ha confessato: "È una persona che ho qui e rimarrà qui, per sempre. Ci sono tanti ricordi. Quando siamo stati a Taranto, ho tutte le foto e me le guardo sempre".

Il comportamento della corteggiatrice ha colpito positivamente il pubblico del programma, che già nei scorsi mesi si era fatto una bella opinione di Klaudia. La richiesta oggi, quasi all'unisono, è di rivederla a settembre sul trono, permettendole di trovare l'anima gemella che purtroppo non ha trovato in Andrea.

Tronisti di Uomini e donne: la candidatura di Antonio Moriconi

Anche la fine del percorso di Antonio Moriconi aveva emozionato il pubblico di Uomini e donne lo scorso febbraio.

Teresa Langella gli aveva preferito Andrea Dal Corso, ma il maestro di sci era uscito a testa alta, evitando di fomentare le polemiche. Già all'epoca i fan avevano sperato nel trono per Antonio ma, forse per il grande coinvolgimento per Teresa, tale possibilità non gli era stata data. Affidandosi all'intervista a "Uomini e donne Magazine", Moriconi ha dichiarato di essere pronto ad un simile passo, precisando di non avere ancora incontrato la ragazza giusta.

Ha quindi spiegato che il programma dà l'opportunità di conoscere tante ragazze e che lui, nel caso gli venisse offerta, risponderebbe di sì alla chiamata della redazione. Sempre nelle pagine del tabloid, l'ex corteggiatore ha messo a tacere le voci secondo le quali lui frequenterebbe già una persona e ha ulteriormente dichiarato di essere ancora single.