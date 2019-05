I fan di Steffy e Liam saranno destinati ad incappare in una serie di brutte notizie nelle puntate di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Dopo l'annuncio della gravidanza di Hope, lo Spencer si troverà a vivere l'ennesima indecisione, valutando la proposta della Logan di creare una famiglia felice e unita insieme al bebè in arrivo. Da qui alla rottura con Steffy il passo sarà breve, come sarà possibile vedere nelle prossimente puntate della soap in onda a maggio.

Anticipazioni Beautiful: Steffy lascia Liam libero di tornare da Hope

In tale periodo, lo Spencer si farà guidare dall'euforia della sfilata e bacerà Hope davanti agli occhi sconvolti della Forrester, che troncherà immediatamente con lui. A sorpresa però sarà proprio lei a consigliare all'ex marito di tornare da Hope e sposarla in tempi rapidi.

Beautiful anticipazioni: Steffy chiude con Liam

La vista del bacio che Hope e Liam si scambieranno nelle prossime puntate italiane di Beautiful aprirà gli occhi a Steffy. Quest'ultima si dirà stanca dei continui tentennamenti dello Spencer e chiuderà con lui, correndo subito da Bill.

Accetterà quindi la proposta di matrimonio dell'ex suocero in cambio di un accordo economico: lei lo sposerà ma otterrà le quote della Forrester Creations di proprietà del magnate. L'accordo verrà presto siglato e la voce si spargerà tra i corridoi della casa di moda, giungendo presto alle orecchie di Ridge che cercherà di convincere la figlia a non commettere un simile errore. Lo stesso Liam tenterà di farla tornare indietro sui suoi passi, scusandosi per l'accaduto ma il suo tentativo non andrà a buon fine.

Le nozze con Bill comunque non si faranno, dato che alla fine Steffy deciderà di non dipendere più da un uomo e di concentrarsi solamente nel suo ruolo di mamma e di donna in carriera. A conferma di questo importante passo, sarà lei la prima a supportare le nozze di Liam e Hope.

Trame italiane Beautiful: Steffy cede a Hope il suo anello

La anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane confermano la rottura tra Steffy e Liam dopo il bacio da lui scambiato con Hope.

Dopo la rabbia iniziale, la Forrester dimostrerà di essere una donna matura, stanca di essere costantemente messa a confronto con la Logan. Sarà quindi lei a consigliare all'ex marito di formare con quest'ultima una famiglia felice e le sue parole saranno confermate anche da un gesto: Steffy darà a Hope il suo stesso anello, dicendo a Liam di sposarla il prima possibile. Lo Spencer sarà sorpreso da tale comportamento e avrà qualcosa da ridire, ma le sue insistenze saranno poco convincenti.

Alla fine, il figlio di Bill confermerà di essere ancora innamorato della Logan e rinnoverà la proposta di matrimonio. Di qui alle nozze il passo sarà breve: Steffy sarà presente alla cerimonia insieme alla piccola Kelly e a Taylor.