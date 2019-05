Il programma 'Ballando con le Stelle', trasmesso ogni sabato sera su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, sta proseguendo il suo successo nella prima serata del sabato sera, nonostante la competizione di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

La scorsa puntata la trasmissione della Carlucci ha conquistato il palcoscenico televisivo con uno share del 22,56% (3.953.000 telespettatori) con cui il programma della Rai è riuscito a superare il concorrente di serata, lo show della conduttrice Maria De Filippi, che ha ottenuto solamente il 21,2% di share.

Anticipazioni Ballando con le stelle: l'ospite dell'11 maggio sarà Alessandro Del Piero

Nella prossima puntata di 'Ballando con le stelle', in onda sabato 11 maggio alle 20:40, la padrona di casa ha invitato un ospite speciale che sarà ballerino per una notte, Alessandro Del Piero.

L'ex centravanti della Juventus dovrà quindi preparare durante la settimana una coreografia con l'aiuto dei maestri di ballo ma, da quanto si apprende dall'agenzia Ballandi Multimedia, il suo ruolo nella trasmissione potrebbe essere più ampio e non limitato a una singola partecipazione.

Ballando con le stelle: le polemiche

La trasmissione del sabato sera di Rai Uno ha visto susseguirsi al suo interno tanti ospiti nazionali facenti parte non solo del mondo dello spettacolo, ma anche del mondo della politica e dell'intrattenimento.

Nonostante il successo del programma non sono però mancate le polemiche tra i giudici e i concorrenti. In particolar modo, dall'inizio della trasmissione, Ivan Zazzaroni, uno dei componenti della giuria che vota le esibizioni, non ha apprezzato la presenza e le prove di ballo di Suor Cristina, conosciuta dal grande pubblico per aver vinto la seconda edizione di 'The Voice of Italy'.

Durante un'intervista rilasciata al programma 'Storie Italiane', in cui era ospite insieme alla suora orsolina, il giornalista e conduttore televisivo ha sottolineato come sia rimasto molto deluso e amareggiato di dover assistere, nella puntata andata in onda lo scorso 20 aprire, ad un'esibizione registrata da parte della religiosa.

Suor Cristina, nella puntata in questione, trasmessa proprio il giorno di Sabato Santo, non aveva potuto partecipare in diretta a 'Ballando con le stelle' a causa dei suoi impegni ecclesiastici.

"La mia priorità sono i comandamenti e non le regole di Ballando con le Stelle" sono state le parole della giovane suora, che contesta a Zazzaroni di avere dei pregiudizi verso di lei nonostante si stia impegnando a fare ciò che viene richiesto dal programma: ballare.

Chi vincerà Ballando con le stelle?

In questo clima non sempre disteso lo spettacolo deve però andare avanti. Nella scorsa puntata del 4 maggio i telespettatori hanno visto eliminati Manuela Arcuri ed Enrico Lo Verso, mentre l'ex calciatore Dani Osvaldo rischia di dover abbandonare il programma nelle prossime puntate.

Secondo i siti di scommesse la concorrente con maggiore probabilità di vittoria sarebbe l'attrice di 'Un medico in famiglia' Milena Vukotic, che si è dimostrata un'ottima ballerina, ma, con l'avvicinarsi della finale, ci aspetteranno sicuramente nuove sorprese.