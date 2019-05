Il trash è stato grande protagonista dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, effettuata il 1° maggio negli studi Elios di Roma. Il Vicolo delle News ha pubblicato il resoconto di tale appuntamento, durante il quale un famoso cavaliere ha annunciato la decisione di abbandonare il programma per dimostrare di non essere interessato solo al 'business'. Insieme a lui anche un altro personaggio del parterre maschile è giunto ad analoga decisione e lo stesso ha dichiarato una dama, che però non è sembrata troppo convinta di un simile passo.

Anticipazioni Uomini e donne: l'addio di Rocco Fredella

La puntata ha riservato un nuovo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con il coinvolgimento di un cameraman. Si è inoltre parlato anche della possibile tresca tra Simona e Stefano, che nelle scorse settimane erano già state al centro delle discussioni soprattutto in seguito allo scontro di lei con Barbara De Santi.

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News si aprono con un nuovo siparietto trash tra Gemma e Tina.

L'opinionista ha accusato un cameraman di usare dei filtri per far apparire Gemma più giovane e di fare delle preferenze perché non usa la stessa strategia con la Cipollari stessa. A questo punto Tina ha tentato di togliere il trucco in viso alla rivale, ma le ha messo un dito nell'occhio e tra loro lo scontro è sembrato non finire più, almeno fino a quando Maria De Filippi ha annunciato grandi novità: Rocco, Michele e Roberta hanno deciso di abbandonare il programma.

Fredella è stato chiamato al centro dello studio e in lacrime ha spiegato le ragioni della sua scelta: è stanco di essere accusato di voler sfruttare la sua partecipazione al programma per fare soldi. Roberta ha abbandonato per motivi lavorativi e neanche i nuovi corteggiatori l'hanno convinta a cambiare idea. Michele, invece, ha ammesso di non divertirsi più soprattutto dopo lo scontro avuto con Armando al termine del precedente appuntamento in studio: anche per lui l'esperienza è finita.

Trono Over di Uomini e donne: una segnalazione su Simona e Stefano

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del Trono Over del 1° maggio, Gemma è uscita con Salvatore, pur dando l'impressione di non essere davvero interessata a lui (fatto che ha portato ad un nuovo botta e risposta con Tina Cipollari). Maria Antonietta è apparsa gelosa di Marcello, ma ha abbandonato il programma per provare a frequentare un altro cavaliere.

Massimiliano ha portato le prove audio della frequentazione di Simona e Stefano, di cui si era ampiamente parlato nel corso delle precedenti puntate, ma nella registrazione del 1° maggio non è stato concesso ampio spazio alla questione.