Saranno puntate da non perdere quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno su Canale 5. In tale periodo, infatti, arriverà alla svolta la trama relativa al coinvolgimento di Fernando nel rapimento di Emilia e Alfonso. Non solo: le indagini del Mesia in merito all'incendio della casa di Cuba, spingeranno Maria a dire la verità sulle sorti di Esperanza e Beltran. Negli stessi episodi, terrà banco ancora il drammatico piano di Antolina per liberarsi di Elsa una volta per tutte.

E la crudeltà della dark lady, metterà la povera Laguna in una situazione ancora più complicata. Tra i tanti problemi, ci sarà spazio anche per qualche buona notizia che riguarderà Hipolito e Gracia.

Il Segreto anticipazioni: Fernando chiede scusa a Maria

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Fernando telefonerà ad un misterioso interlocutore al quale chiederà di indagare sulla morte di Esperanza e Beltran. Si scoprirà così che il Mesia è stato il mandante dell'incendio della casa di Cuba di Maria e Gonzalo.

Successivamente, sarà la stessa Castaneda a confessare all'ex marito che i due bambini sono vivi e stanno bene. Approfitterà quindi dell'intimità che si è venuta a creare tra loro, per fargli confessare il suo coinvolgimento nel rapimento di Emilia e Alfonso. Fernando apparirà un uomo diverso e proverà a contattare i suoi complici per riportare in libertà la coppia. Pentito per i suoi crimini, l'ex villain chiederà scusa a Maria e le rivelerà che i suoi genitori non sono lontani da Puente Viejo. I rapitori però non gli riconosceranno più alcuna autorità, evitando di rispondere ai suoi ordini.

Trame Il Segreto: Elsa rinchiusa in una clinica psichiatrica

Proseguendo con le succose anticipazioni de Il Segreto, Gracia darà alla luce una femminuccia e la notizia riempirà di gioia Dolores, che diventerà nonna per la prima volta. Antolina porterà avanti il suo piano per liberarsi di Elsa, continuando ad avvelenarla. Sempre più preoccupata, Consuelo si recherà dall'amica e la porterà via con sé, chiedendo al dottor Zabaleta di effettuarle delle analisi per capire le ragioni dei suoi problemi di salute.

Ma gli esiti non daranno i risultati sperati e Antolina potrà così compiere una nuova mossa contro la rivale: far credere a tutti che Elsa sia pazza, ricoverandola in una clinica psichiatrica. Tutti gli abitanti di Los Lagunas si uniranno a Severo nella lotta contro Molero in quale a sua volta farà una proposta irrinunciabile a Santacruz: comprare tutti i terreni in cambio di una cospicua somma di denaro che potrebbe mettere fine a tutti i suoi problemi economici.

Ma, dopo un tentennamento iniziale, Severo rifiuterà di scendere a patti con il crudele individuo.