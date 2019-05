Lo scorso lunedì 20 maggio i telespettatori di Un posto al sole sono rimasti stupiti per l'inaspettata variazione di orario della soap partenopea, andata in onda in anticipo rispetto alle abitudini. Tale programmazione è proseguita per tutta la settimana e risulta confermata anche questa sera con un orario di inizio previsto per le ore 20:25 circa. Inevitabile a questo punto chiedersi se questo cambiamento diventerà una costante da qui in avanti oppure se si tratterà di una variazione limitata a qualche singolo episodio.

Ed in effetti sarà proprio così: nodo al fazzoletto dunque, perché a partire da lunedì 27 maggio la soap ambientata a Palazzo Palladini tornerà alle vecchie abitudini, portando in scena delle trame ricche di novità soprattutto per i giovani protagonisti.

Un posto al sole torna in onda alle ore 20:45

La variazione di orario di Un posto al sole si limiterà ad una sola settimana, ovvero per le puntate in onda dal 20 al 24 maggio. In concomitanza con le Elezioni Europee previste per domenica il 26 maggio, Rai 3 ha dedicato maggiore spazio alla presentazione dei candidati, rendendo necessaria una momentanea variazione di palinsesto nella fascia serale.

Anticipazioni Un posto al sole: si torna al solito orario

Non appena conclusa la campagna elettorale, i fan della soap partenopea potranno così tornare alle vecchie abitudini con l'orario delle ore 20:45 circa. Da lunedì 27 maggio, giorno successivo alle Elezioni, tutto tornerà dunque alla normalità nel palinsesto della terza rete Rai e al momento non sono previste ulteriori variazioni durante il periodo estivo.

Trame Un posto al sole: Patrizio fuori controllo

Passando invece alle anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 27 al 31 maggio, esse saranno ampiamente concentrate sulle condizioni di Patrizio, ormai sempre più fuori controllo.

Vittorio scoprirà che l'amico farà uso di anfetamine e cercherà di convincerlo a disintossicarsi. Anche Rossella noterà la stranezza del suo ex fidanzato, con il quale vivrà un forte diverbio. Sarà poi la volta di Ornella e Raffaele, i quali non metteranno molto a rendersi conto che il figlio è cambiato. Insieme alla trama principale relativa all'aspirante cuoco, gli episodi della prossima settimana daranno spazio al nuovo piano di Marina per liberarsi di Alberto Palladini ai Cantieri.

La Giordano cercherà di sfruttare la gelosia di Clara a proprio vantaggio, coinvolgendo la domestica nel suo nuovo progetto. Le novità riguarderanno anche Franco, che dovrà effettuare un viaggio fuori città della durata di qualche giorno. E tale assenza potrebbe lasciare campo libero ad un ulteriore avvicinamento tra Ciro e Angela.