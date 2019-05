Ormai ci siamo quasi: i tre tronisti, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti, stanno per compiere la loro scelta a Uomini e donne. La caporedattrice Raffaella Mennoia ha annunciato che tali momenti saranno effettuati in diretta, in modo da evitare spiacevoli spoiler. Molto probabilmente le date saranno il 29, il 30 e il 31 maggio, gli ultimi tre appuntamenti con il talk show di Maria De Filippi. Ebbene, a poco dal momento conclusivo del trono, i vari protagonisti cominciano ad avere un bel po' di ansia.

Nel corso di un'intervista con il Magazine del programma, Klaudia Poznanska ha deciso di svelare cosa sta provando in questi giorni. La corteggiatrice ha detto di avere molta paura, crede che Andrea possa scegliere Natalia.

Klaudia si lascia molto andare nel corso dell'intervista al settimanale di Uomini e Donne

La tensione cresce sempre più. Tutto sembra essere pronto per la scelta di Andrea Zelletta e delle altre due troniste. Una delle corteggiatrici del ragazzo, Klaudia, ha deciso di lasciarsi andare nel corso di un'intervista.

Uomini e Donne confessioni di Klaudia a un passo dalla scelta

La ragazza ha spiegato di essere spaventata moltissimo all'idea di non rivedere più il tronista. In tutto questo periodo, si è legata moltissimo a lui. Nel momento in cui le è stato chiesto di palesare i suoi sentimenti, però, la corteggiatrice è stata molto reticente. Klaudia ha detto di avere molta paura a pronunciare la parola "amore". Questo è un sentimento davvero troppo forte che, almeno per il momento, non vuole palesare. Ad ogni modo, la ragazza ci ha tenuto a dire di nutrire qualcosa di molto forte nei confronti del tronista.

Nel momento in cui lo vede in compagnia di un'altra donna, infatti, si infastidisce moltissimo. Questa, ovviamente, non può essere altro che una dimostrazione chiara e forte di interesse.

Secondo la ragazza Andrea sceglierà Natalia: stress e agitazione prima della scelta

Klaudia ha anche detto che, a suo avviso, i prossimi giorni si prospettano davvero difficilissimi. Tutti i momenti che precederanno quello della scelta saranno un vero e proprio inferno.

Nel pronunciare tali parole, la corteggiatrice si è lasciata scappare un piccolo sorriso.

In seguito, Klaudia ha espresso qualche giudizio anche su Muriel e Natalia. Riguardo alla prima, la ragazza ha detto di essere felice che sia andata via, poiché non credeva minimamente ai suoi sentimenti. Per quanto riguarda la Paragoni, invece, la Poznanska ha detto di essere molto preoccupata. Purtroppo vede che i due sono molto legati e molto in sintonia.

Per questo motivo teme che la scelta del tronista possa ricadere proprio su di lei. Questo, ovviamente, non sta facendo altro che fomentare la sua agitazione e lo stress.