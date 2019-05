Oggi 24 maggio va in onda l'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Si tratterà anche dell'ultimo appuntamento prima delle scelte dei tronisti Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta che concluderanno il loro percorso televisivo a fine maggio. Come annunciato da Raffaella Mennoia su Instagram, le decisioni definitive verranno prese in studio in diretta per evitare la fuoriuscita di anticipazioni. Le date previste per tale epilogo, non ancora confermate da fonti ufficiali, risulterebbero essere quelle del 29-30-31 maggio.

Dopo l'ampio spazio dedicato ad Andrea Zelletta nella puntata di ieri, oggi si ripartirà da Giulia Cavaglia e dalle discussioni tra i suoi corteggiatori Manuel e Giulio. Successivamente sarà la volta di Angela Nasti, che dopo le lacrime versate la scorsa settimana ritroverà in studio Luca Daffrè.

Uomini e donne anticipazioni: continua lo scontro tra Manuel e Giulia

Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata odierna in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Anticipazioni Uomini e donne: il ritorno di Luca Daffrè

In essa Manuel e Giulio proseguiranno la loro discussione, lanciandosi nuove frecciatine. Secondo quando riporta il sito, Galiani tenterà di giustificarsi in merito al commento da lui pubblicato su Instagram contro il collega. Giulio aveva espresso pubblicamente il suo interesse per la tronista ma Manuel aveva risposto per le rime con queste parole: "Pur di farsi due follower in più si venderebbe pure sua sorella oltre a stare in silenzio, un lecchino così mai visto".

In studio, Giulia ammetterà il suo rammarico per tale affermazione e Manuel si giustificherà così: "Io ero arrabbiato e volevo farlo, se lui esprime il suo pensiero nei miei confronti lo può fare". Schietta la replica della Cavaglia: "A te non deve interessare".

Oggi nel Trono Classico: il ritorno di Luca

La scorsa settimana, Angela Nasti aveva versato lacrime amare per l'assenza di Luca Daffrè. Ma le anticipazioni di Uomini e donne segnalano che nella puntata odierna il corteggiatore ci sarà.

Prima dell'esterna con lui, la tronista avrà modo di vedere Alessio che parlerà con lei, tentando anche un approccio fisico. Angela però si tirerà indietro e rifiuterà il bacio. Sarà anche molto schietta nei confronti del ragazzo: "A me interessa anche l'altra persona. Se dovessi sceglierti oggi, sarebbe un ripiego". Come riporta il Vicolo delle News, l'influencer napoletana si recherà a Milano per incontrare Luca e chiarire con lui la situazione e qui, a differenza di quanto accaduto con Alessio, il bacio ci sarà.

Alla vista di tali immagini, Alessio si alzerà e lascerà lo studio. Angela lo seguirà ma poi tornerà indietro affermando di non voler più rincorrere nessuno.