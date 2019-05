Il Trono di Spade, la Serie TV fantasy più famosa di tutti tempi sta per giungere alla sua conclusione. Infatti, lunedì 20 maggio alle 3 di notte italiane, in contemporanea con gli Stati Uniti, assisteremo al sesto ed ultimo episodio della stagione conclusiva della serie tv ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin.

Il promo ufficiale della rete televisiva HBO si apre con la vittoria della Madre dei Draghi che in sella a Drogon ha scatenato l'inferno radendo al suolo Approdo del Re. Infatti, la principessa nata dalla tempesta nonostante la resa della città ha distrutto tutto ciò che la circondava e ha ucciso tante persone innocenti senza un motivo specifico. Anche i suoi due più fedeli alleati, Jon Snow e Tyrion Lannister hanno provato tanto disappunto per quanto fatto dalla Targaryen.

Game of Thrones 8 | l'episodio 5 è il più coraggioso di tutti

Ma anche Arya Stark arrivata in città con l'obiettivo di uccidere finalmente Cersei, ha rischiato di morire tra le macerie di Approdo del Re per colpa della follia di Daenerys.

Dunque, ora che la città è stata rasa completamente al suolo e tutti i nemici sono stati sconfitti, dovrebbe sedere Daenerys Targaryen sul Trono di spade, però da quanto possiamo vedere nel videclip ufficiale dell'HBO, l'esito non è così scontato e sembrerebbe proprio che nel prossimo episodio, qualcosa di molto oscuro potrebbe accadere alla Madre dei Draghi, prima del suo nome.

Conseguenze difficile per la Regina Targaryen dopo aver raso al suolo Approdo del Re

Nel promo ufficiale dell'episodio conclusivo di Game of Thrones, si vedono gli Immacolati e i Dothraki festeggiare la vittoria insieme alla nuova Regina di Westeros e Jon Snow, Ser Davos, Tyrion Lannister e Arya Stark aggirarsi tra le macerie, completamente contrariati per quanto fatto dalla Targaryen.

Infatti, Daenerys ha ucciso la Regina Cersei e Jaimie Lannister, ma anche tanta gente innocente che nulla aveva a che vedere con questo scontro tra regine.

Questo comportamento che non è piaciuto né agli Stark e né all'ultimo dei Lannister potrebbe far sì che questi potrebbero allearsi ed eliminare la Madre dei draghi. Infatti, Daenerys dopo la morte del drago Rhaegal e della sua migliore amica Missandei sembrerebbe essere uscita completamente fuori di testa, come suo padre, il Re Folle. Dunque, la principessa nata dalla tempesta potrebbe essere uccisa nel prossimo episodio, magari proprio da Arya, molto irritata per quanto successo.

Inoltre, c'è la concreta possibilità che il segreto di Jon Snow venga rivelato al mondo intero, grazie ai bigliettini che Lord Varys ha scritto prima di essere bruciato vivo da Drogon. Insomma, per chiarirci ogni dubbio e rispondere ad ogni domanda, non ci resta che aspettare 7 giorni e goderci l'ultimo episodio del Trono di spade, che come i precedenti durerà 1 ora e 20 minuti.