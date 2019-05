Da oltre vent'anni la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' tiene compagnia ai milioni di telespettatori italiani messi a confronto con situazioni inaspettate. Nella puntata di oggi ci sono degli sviluppi interessanti in merito alla famiglia Giordano dopo che Raffaele è rimasto deluso dalla decisione del figlio di lasciare la casa trasferendosi in un'abitazione più vicina al nuovo lavoro.

Il portiere di palazzo Palladini riceve dei consigli importanti dalla moglie. Gli spoiler dell'episodio di oggi 14 maggio numero 5252 svelano che proseguiranno i problemi per la famiglia Boschi e Franco (Peppe Zarbo) perderà il controllo della situazione.

La preoccupazione di Angela per le intenzioni di Franco

Il coach sarà stanco delle minacce subite da Prisco e avrà delle strane idee in mente. Angela (Claudia Ruffo) confiderà sull'aiuto di Ciro (Vincenzo Alfieri) incaricato di fermare le mosse del signor Boschi in quanto la donna avrà paura che il marito possa agire nel modo sbagliato contro Gaetano (Fabio De Caro).

Il giovane pugile, dal canto suo proverà a stare al fianco dell'amico ma dovrà fare i conti con una minaccia pronta a incombere sulla sua persona. Gaetano deciderà di concentrare la propria vendetta ai danni di Ciro con l'intento di farla pagare al giovane uomo per avergli impedito di portare a termine il piano.

Raffaele compie un passo importante per recuperare il rapporto con Diego

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Raffaele (Patrizio Rispo).

Il portiere di palazzo Palladini seguendo i consigli della moglie si recherà nella nuova casa di Diego (Francesco Vitiello). Il merito di quest'iniziativa del Giordano Senior sarà legato all'idea di Ornella che cercherà di orientare il marito verso la giusta via. Questa sorpresa potrà dimostrarsi fondamentale per far mettere da parte le tensioni tra padre e figlio in quanto Raffaele è pronto ad accettare la scelta del primogenito.

Alex pronta a qualsiasi sacrificio pur di eliminare le incertezze

Diego penserà di aver preso la decisione giusta rifiutando la proposta del genitore e sarà sicuro di poter ottenere successo nel lavoro come agente di assicurazioni.

Infine un'altra vicenda vede al centro dell'attenzione la figura di Alex. Quest'ultima dopo l'arrivo di Anita (Ludovica Bizzaglia) dimostrerà di voler combattere per amore di Vittorio (Amato D'Auria) e finirà per sorprendere il giovane Del Bue. La dipendente del bar Vulcano avrà intenzione di riuscire nel piano volto a far dimenticare al fidanzato la figlia di Luca Grimaldi (Marco Basile). La presenza di Silvia sarà fondamentale per Alessandra in quanto la proprietaria del bar Vulcano spingerà la ragazza ad andare senza farsi fermare dagli ostacoli.