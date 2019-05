Le anticipazioni del trono over di Uomini e donne per la puntata che andrà in onda oggi 21 maggio ci raccontano del fatto che Ida Platano dichiarerà di non riuscire più a fidarsi del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Ida riferirà a Maria De Filippi ed al pubblico che Riccardo in questi giorni si è fatto sentire poco adducendo di avere molti impegni lavorativi.

La Platano aggiungerà che per questo motivo e per l'atteggiamento del suo corteggiatore ha dei seri dubbi sul fatto che la loro storia possa davvero imboccare la giusta direzione.

La storia tra Ida e Riccardo sembra arrivata al capolinea

Dopo le dichiarazioni di Ida, Riccardo si infurierà e la dama abbandonerà lo studio del trono over di Uomini e donne, anche se l'uomo la raggiungerà subito all'esterno e i due, dopo un'accesa discussione, torneranno a sedersi di fronte a Maria.

Ida Platano e Riccardo sono una coppia del trono over

La Platano e il Guarnieri non saranno l'unica coppia che mostrerà di avere dei seri problemi nel corso della puntata dello show della De Filippi di oggi 21 maggio.

Pamela infatti entrerà in studio dichiarando di aver rotto con Stefano dopo aver letto il testo integrale della chat tra l'uomo e Roberta, ricca di particolari che hanno fatto infuriare la dama.

Pamela deciderà di rompere con Stefano

Le anticipazioni del trono over di Uomini e donne chiariscono che Pamela sembrerà non avere nessuna intenzione di perdonare il suo ex fidanzato Stefano, colpevole, a suo dire, di aver cancellato una parte della chat con Roberta, prima di mostrargliela.

Roberta però, non paga di aver provocato la lite furibonda tra Pamela e Stefano svelando in contenuti della sua conversazione con l'uomo, attaccherà anche Pamela in studio, affermando che la ragazza non è quella che vuole sembrare e facendo anche affermazioni molto gravi e compromettenti.

Dopo lo scontro tra Pamela e Roberta, entrerà in studio anche Stefano, che dirà di essere molto amareggiato per la rottura con Pamela, promettendo di voler combattere per riconquistarla, anche se in un'altra occasione perché dovrà lasciare la trasmissione immediatamente per impegni di carattere lavorativo.

Pamela chiuderà la questione riguardante la storia con Stefano con un ultimo intervento molto duro, nel corso del quale chiarirà di non avere la minima intenzione di perdonarlo e di ricomporre il rapporto con lui, lasciando davvero poche speranze al cavaliere, che sembra aver pagato caro l'errore commesso.

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi ci dicono che anche la grande amica di Roberta, la dama Valentina, si scaglierà contro Pamela, definendola con un epiteto davvero volgare, che non mancherà di suscitare la reazione della conduttrice maria De Filippi, che pregherà la dama di non lasciarsi più andare ad un linguaggio così scurrile.