Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si è sempre distinta per incuriosire tanti telespettatori. Nelle recenti puntate non sono mancate le sorprese nella vita degli abitanti di palazzo Palladini che stanno affrontando un periodo complesso nella loro esistenza. La concentrazione principale viene posta intorno alla famiglia Boschi che ha dovuto fare i conti con il piano di vendetta organizzato da Gaetano.

Quest'ultimo ha dato a Constantin l'incarico di rapire Angela (Claudia Ruffo) per scoprire dove possa trovarsi Valentina, ma non è riuscito nel suo intento in quanto la consorte di Franco è stata salvata da Ciro. Inoltre si è rivelata determinante l'operazione compiuta da Giovanna (Clotilde Sabatino) intenzionata a far arrestare Prisco (Fabio De Caro). Il commissario Landolfi ha intenzione di incastrare Prisco ma si rende conto che non è facile dimostrare la colpevolezza dell'uomo.

Franco vuole risolvere la situazione nel più breve tempo possibile

Nuovi episodi con la soap opera Un posto al sole da lunedì 20 fino a venerdì 24 maggio che pongono la concentrazione intorno alla figura di Franco. Quest'ultimo sarà grato a Ciro per aver salvato prima la sua vita e poi quella di Angela, ma comincerà ad avere dei sospetti sul conto dell'amico che potrebbe nascondere qualche segreto. Il signor Boschi si renderà conto di un certo disagio tra il pugile e Angela: per questo motivo vorrà capire cosa sia successo tra la moglie e l'amico.

Il coach penserà che la consorte gli stia nascondendo la realtà dei fatti e vorrà andare fino in fondo alla questione per venire a conoscenza della verità.

Il Boschi intenzionato a parlare con Ciro

Dopo una serie di valutazioni, il padre di Bianca si accorgerà che Ciro si è innamorato di Angela e di conseguenza avrà intenzione di intervenire in merito alla vicenda per porre fine a questa situazione. Franco (Peppe Zarbo) riuscirà a comprendere ciò che sta succedendo, dopo essersi accorto di un certo disagio tra Ciro (Vincenzo Alfieri) e Angela.

La famiglia Boschi non riesce a ritrovare la serenità nonostante sia terminato per Franco il periodo di degenza e può riprendere l'uso delle gambe, dopo che si è temuto il peggio. Il marito di Angela riterrà che sia arrivato il momento giusto per dare inizio allo scontro con Ciro e avrà intenzione di affrontare il pugile non avendo altra scelta, se non quella di avere un dialogo con il ragazzo. Il coach penserà che si debba porre fine a questa storia da ragazzini ma questo retroscena finirà per compromettere l'amicizia con il pugile che ha tradito la fiducia di Franco.