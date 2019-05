"Un posto al sole" dopo aver messo in stand-by la faccenda relativa alla morte di Tommaso, si concentrerà sul tentativo della polizia di assicurare Gaetano Prisco alla giustizia. Le trame relative alle puntate in onda dal 20 al 24 maggio rivelano che Giovanna riuscirà a far parlare Constantin e, grazie alla testimonianza di quest'ultimo, potrà finalmente arrestare Gaetano Prisco.

Intanto Franco capirà che Ciro si è innamorato di Angela, mentre Marina farà di tutto per liberarsi di Alberto. Infine Roberto farà un'inaspettata proposta a Filippo e Serena.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 maggio.

Un Posto al Sole: Roberto fa una proposta a Filippo e Serena

Dagli spoiler di "Un Posto al Sole" dal 20 al 24 maggio si apprende che Giovanna riuscirà ad ottenere una preziosa testimonianza da Constantin che le consentirà di arrestare Gaetano Prisco, pur sapendo che il malvivente si rifiuterà di collaborare. Serena e Filippo si prepareranno a firmare i documenti per la vendita della villa di Gigi Del Colle, e nel frattempo cominceranno a riflettere sul modo in cui gli converrà investire il denaro.

A tal proposito, la coppia riceverà una proposta inattesa da parte di Roberto Ferri.

Intanto Guido continuerà a sperare di poter essere scelto come padrino di Lollo, mentre Cerruti confiderà a Mariella che il suo ultimo appuntamento con l'eventuale nuovo partner non è andato affatto bene.

Giovanna arresta Prisco, Ciro innamorato di Angela

Dopo la deposizione di Constantin, Giovanna potrà procedere con l'arresto di Prisco. Franco, nel frattempo, si renderà conto che Ciro e Angela manifestano un certo disagio quando sono vicini.

Boschi molto probabilmente intuirà che il giovane pugile si è innamorato di sua moglie.

Roberto Ferri ha proposto a suo figlio Filippo e a Serena di investire il denaro ricavato dalla vendita della villa in una nuova idea imprenditoriale, ed il giovane Sartori finirà per indispettire la consorte, cercando in tutti i modi di convincerla ad accettare l'offerta. Mariella e Salvatore litigheranno spesso a causa della scelta del padrino per il battesimo di Lollo e così Bice, pur di farli smettere, prenderà in mano la situazione e cercherà di risolverla a modo suo.

Franco affronta Ciro, Marina vuole liberarsi di Alberto

Arianna si presenterà al Vulcano armata di una pistola, e ciò genererà nuovamente un bel po' di tensione tra lei e il marito Andrea. Franco, dopo essersi accorto che Ciro è attratto da Angela, deciderà di affrontarlo. Marina non riuscirà più a sopportare la presenza di Alberto ai Cantieri: l'uomo, nel frattempo, parlerà con Clara, la domestica di Valerio, per chiarire con lei la natura del loro rapporto.

Alberto Palladini sembrerà inarrestabile nella sua ascesa imprenditoriale, ma Marina non si darà per vinta e cercherà con ogni mezzo di liberarsi di lui. Ornella e Raffaele riceveranno una gradita sorpresa, mentre Andrea dovrà far fronte alla determinazione di Arianna che vorrà tenere l'arma da fuoco al Vulcano.

Marina spia Alberto, Patrizio frenetico

Patrizio dimostrerà di essere in preda ad una strana frenesia che, comunque, non gli impedirà di riscuotere il meritato successo al Vulcano. In seguito si recherà dal fratello Diego che da poco si è trasferito in un nuovo appartamento. Ad ogni modo, il comportamento nevrotico del ragazzo lascerà intendere che possa nascondere qualche inconfessabile segreto.

Marina, di fronte all'ennesimo rifiuto di Ferri di aiutarla nella guerra contro Alberto, deciderà di andare avanti per la sua strada, spiando ogni mossa di Palladini, accedendo furtivamente anche al suo computer. Infine Renato scoprirà che Nadia ha mentito ai suoi genitori e non ne sarà affatto contento.