Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.45. La soap ha in serbo grandi sorprese anche per la settimana dal 10 al 14 giugno. Se Diego si troverà alle prese con i suoi dubbi sentimentali, Arianna e Andrea faranno i conti con dei problemi legati all'adozione.

Il pericolo Maurizio e Mimmo non è ancora scongiurato

Nelle scorse settimane, Maurizio e Mimmo avevano colpito il Caffè Vulcano con due rapine, fortunatamente senza conseguenze disastrose. La vicenda però aveva messo tutti in allarme: in particolare Arianna che per questo aveva deciso di procurarsi una pistola per difendersi da eventuali problemi futuri.

Nel corso delle puntate della seconda settimana di giugno, Mimmo e Maurizio saranno bocciati e decideranno di "festeggiare" questa sconfitta pensando a un piano per mettere in atto un nuovo colpo al bar Vulcano. I ragazzi, però, non sanno dell'arma di Arianna e questo potrà avere delle conseguenze molto preoccupanti per tutti.

Altri problemi per Arianna e Andrea

La nuova vita di Guido

Intanto Guido, dopo il rifiuto di Mariella e la rivelazione della paternità del piccolo Lorenzo, dovrà fare i conti con se stesso, ma soprattutto con suo figlio Vittorio al quale dovrà raccontare ciò che è successo. L'uomo, inoltre, sarà in imbarazzo con Cerruti dopo le bugie che gli ha raccontato in combutta con Mariella. I due amici però, presto si chiariranno e volteranno finalmente pagina. Guido inizierà una nuova vita con Mariella ed il loro bambino.

Diego sarà ancora in crisi per Beatrice

Raffaele sarà ancora alle prese con i problemi dei suoi figli: la dipendenza di Patrizio e la vita sentimentale di Diego.

Quest'ultimo non ha ancora dimenticato Beatrice e quando scoprirà che la ragazza ha già una nuova relazione, non la prenderà bene. Sarà molto difficile per lui controllare la gelosia. Intanto, Serena prenderà finalmente una decisione sul suo futuro lavorativo, scegliendo come investire i soldi dell'eredità di suo padre nella nuova attività. La donna è indecisa tra l'apertura di un bed and breakfast con Filippo o l'avvio di un'attività di chartering con Ferri.

Roberto, nel frattempo, scoprirà che Alberto vuole portare al fallimento il suo nuovo progetto di chartering e sarà pronto a tornare sul piede di guerra.

Alex sarà propensa a rinunciare alla sua nuova casa, problemi per Arianna

Vittorio conoscerà la sorella di Alex, ma i due non andranno subito d'amore e d'accordo. La ragazza deciderà di rinunciare al trasferimento alla terrazza, probabilmente a causa della sorellina, new entry nella soap partenopea.

Vittorio riuscirà a farle cambiare idea e Alex sarà la nuova coinquilina dell'appartamento di Palazzo Palladini?

Nel frattempo Arianna e Andrea avranno nuovamente dei problemi. A far loro improvvisamente visita sarà infatti l'assistente sociale che metterà in dubbio la loro possibilità di ottenere un'adozione. La coppia sarà costretta a mettere in discussione i progetti futuri.