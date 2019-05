In queste settimane si sta incominciando a parlare della quarta stagione de 'Il paradiso delle signore daily' che comincerà nel mese di ottobre. Le certezze si ritrovano nella partecipazione di Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Gli autori stanno pensando alla scrittura delle trame delle puntate in arrivo nella prossima stagione televisiva.

Il rinnovo è stato annunciato fino al 2021 e ci sono molte anticipazioni in merito alla quarta stagione riguardo alla data di uscita e all'inizio delle riprese. Lo stesso discorso non può essere fatto per la trama sulla quale rimangono poche informazioni che possano dare un giusto orientamento. Si possono fare degli indizi grazie agli spunti lasciati dagli autori nel corso dei centottanta episodi de Il paradiso delle signore daily. La concentrazione deve essere posta intorno alla storia d'amore di Vittorio e Marta che, dopo una serie di vicissitudini, hanno compreso l'inganno di Luca.

Lo Spinelli ha ingaggiato Andreina e Lisa per portare avanti il piano di vendetta. Si sta parlando di un'ipotesi che potrebbe vedere Vittorio e Marta diventare genitori di un bambino , ma non vi è alcuna certezza in merito alla questione.

Marta e il ricordo del passato

Ci sono delle possibilità nel vedere Marta nel ruolo di genitore in quanto dall'inizio della terza stagione, la giovane Guarnieri ha ricordato i momenti trascorsi con la madre al primo giorno di scuola.

Inoltre ha ripensato al ventunesimo compleanno quando la madre era morta e non ha potuto chiederle dei consigli riguardo ai vestiti. La nipote di Adelaide ha dimostrato di essere contraria al matrimonio e alla possibilità di avere dei figli mettendo in primo piano la carriera lavorativa. La storia d'amore con Vittorio ha fatto ritornare sui propri passi la figlia del commendatore che ha cambiato la visione della vita. Un esempio si ritrova nel quinto episodio, quando Umberto fa saltare le nozze della ragazza con Valerio. Marta racconta a Riccardo di non essere interessata al matrimonio.

La maturazione nel corso dei centottanta episodi

Marta ha fatto notare di non voler avere figli ed essere una moglie devota mettendo in primo piano la carriera lavorativa nel mondo della fotografia. La storia con Vittorio fa cambiare idea alla giovane donna che riceve un anello di fidanzamento. Quest'indizio potrebbe portare la Guarnieri a pensare all'idea del matrimonio con il dottor Conti. Un'altra ipotesi legata alla possibile maternità è dovuta alla sorella di Riccardo che, dopo il ritorno da Parigi, si è lasciata andare alla passione.

Infine l'idea di diventare genitori dovrebbe essere la naturale conseguenza del matrimonio.