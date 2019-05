Temptation Island rinviato? Pare che dai vertici Mediaset potrebbe arrivare alla decisione ovvero quella di slittare la data d'inizio del reality estivo per far spazio ad un altro programma. La decisione in verità nascerebbe dalle imprevedibili condizioni meteo in cui riversa tutto il paese in queste ore.

Il reality si basa, infatti, nel soggiorno di un residence situato in Sardegna che affaccia sul mare; con il maltempo risulterebbe molto difficile registrare le puntate del fortunatissimo programma di Maria De Filippi. Ecco quindi che Mediaset potrebbe slittare la data d'inizio e al suo posto andrà in onda un altro programma.

Temptation Island: chi potrebbero essere i futuri protagonisti

Già da tempo i telespettatori stanno facendo ipotesi su chi potrebbero essere le coppie che parteciperanno per mettere alla prova il loro amore.

Temptation Island rinviato? Ecco quando inizia il reality estivo

La versione Nip del programma ospita molte coppie sconosciute al mondo dello spettacolo ma, come nelle scorse edizioni, potrebbe esserci posto per una o due coppie provenienti da Uomini e Donne.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, fino ad arrivare alla scorsa edizione con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono le coppie nate a Uomini e Donne che hanno partecipato al reality. Alcuni ipotizzano la partecipazione di Lorenzo Riccardi e Claudi Dionigi: la coppia è nata pochi mesi fa durante la messa in onda delle scelte speciali in prima serata.

Altri invece ipotizzano addirittura Andrea Zelletta e la sua futura scelta: il tronista a breve sceglierà tra l'ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez, Natalia Paragoni e la ballerina di Rieti, Klaudia Poznanska.

Temptation Island: slitta la data d'inizio

Tutto potrebbe succedere viste le condizioni meteo di quest'ultimo mese. A breve verrà comunicata la decisione definitiva di Mediaset in merito all'inizio del reality. Al posto di Temptation Island potrebbero arrivare le ultime cinque puntate del cartone animato ideato da Adriano Celentano. Visto il clamoroso flop dei primi episodi, Mediaset fu costretta a fermare la messa in onda degli episodi.

Potrebbero quindi tornare prima dell'inizio di Temptation Island quest'estate nel mese di Giugno.

Temptation Island: al timone ci sarà ancora Filippo Bisciglia

Una conferma il nome di Filippo Bisciglia per i vertici Mediaset: il conduttore, nelle vesti di consigliere e amico durante i falò di confronto, è nel cuore di tutti i telespettatori e condurrà ancora lui questa nuova edizione del programma. Per quanto riguarda la versione VIP, che dovrebbe partire a Novembre, al timone ci sarà molto probabilmente Ilary Blasi, La moglie di Francesco Totti sarebbe stata esonerata dalla conduzione della versione VIP del Grande Fratello per far posto a Barbara D'Urso.