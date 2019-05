Sarà una settimana ricca di novità quella che attende i telespettatori di Una vita dal 5 all'11 maggio. In tale periodo continuerà a tenere banco il segreto di Diego, che deciderà di chiudere con Blanca senza spiegarle di essere gravemente malato. La donna però non smetterà di provare forti sentimenti per lui e il fatto spingerà Ursula a chiedere a Samuel di correre definitivamente ai ripari. Arturo apprenderà da Silvia i dettagli del suo piano e sulle prime preferirà non farsi coinvolgere da lei, anche se successivamente cambierà idea.

Anticipazioni Una Vita: Arturo valuta la proposta di Silvia

Dubbi e perplessità continueranno a riguardare i nuovi proprietari della Deliciosa, mentre Diego deciderà di impegnarsi insieme a Huertas per porre fine agli scontri nella miniera.

Una Vita anticipazioni: Diego umilia Blanca

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate della prossima settimana si concentrano sulla malattia di Diego di cui Blanca non sarà a conoscenza. Jaime informerà la giovane che il figlio non intende stare più con lei, essendosi pentito di avere tradito la fiducia di Samuel.

Pubblicità

Blanca tenterà di chiedere dei chiarimenti all'amato ma non riceverà le risposte desiderate. Al contrario, Diego la umilierà pubblicamente durante una riunione in casa Palacios e le chiederà di andarsene entro 24 ore. A questo punto alla giovane non toccherà fare altro che tornare dalla madre. Poco dopo, Diego informerà Felipe delle ragioni del suo comportamento, spiegandogli di avere il mercurialismo ma di avere ancora intenzione di portare avanti il compito assegnato, concludendo le trattative con i minatori.

Jaime continuerà a mentire con Blanca, dicendole che il contrasto tra i due fratelli è nato per causa sua. Lei sarà duramente provata, ma nonostante le accuse non riuscirà a dimenticare Diego. Per tale motivo, Ursula proporrà a Samuel di uccidere il fratello anche se lui rifiuterà.

Trame Una Vita: Arturo valuta il piano di Silvia

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita dal 5 all'11 maggio, Silvia tenterà di coinvolgere Arturo nel suo piano necessario per evitare l'attentato contro l'erede al trono di Spagna Alfonso XIII.

Pubblicità

Valverde informerà Zavala di avere lasciato la donna ma allo stesso tempo sarà colpito da un articolo del giornale nel quale si menzioneranno proprio i possibili attentati. Il fatto gli farà prendere in considerazione la possibilità che Silvia sia stata sincera con lui. Inigo riuscirà a fare in modo che Susana non denunci lui e Flora, offrendole delle stoffe pregiate. Successivamente sarà Leonor ad aiutare i nuovi proprietari della Deliciosa, chiedendo alle domestiche di insegnare loro delle ricette per riportare la pasticceria agli antichi fasti.