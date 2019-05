Continuano a tenere incollati al piccolo schermo gli spettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita' che si distingue per la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Non mancano le sorprese all'interno del prodotto televisivo che riesce a tenere alta la concentrazione.

Nuovi episodi della soap opera Una vita che vanno in onda da domenica 19 a sabato 25 maggio. Le anticipazioni rivelano che i minatori organizzeranno una protesta e si dirigeranno a calle Acacias dopo essere rimasti sconvolti di fronte alla morte del collega. Giungerà il giorno del matrimonio di Silvia e Zavala che diventeranno marito e moglie. Arturo, però, farà un discorso nel corso del quale dimostrerà di non aver dimenticato la donna amata. Il generale dovrà fare i conti con la gelosia e deciderà di rivolgersi a Silvia che riuscirà a farlo tranquillizzare.

Anticipazioni Una vita: la gravidanza della compagna dell'Alday sempre più a rischio

Tamayo farà fatica ad accettare la sposa di Zavala e inizierà ad avere dei sospetti sul conto della donna. Blanca sarà stanca della presenza di Ursula decisa a far avvenire un incontro tra la ragazza e Samuel.

Samuel si pente dopo aver abusato di Blanca

La Dicenta (Montserrat Alcoverro) riuscirà nel tentativo di far rimanere da soli nella stanza le due persone e Blanca subirà la violenza del fratello di Diego. Blanca preciserà a Samuel che non lo amerà mai nonostante l'abbia presa con la forza e la ragazza dimostrerà di avere un grande coraggio.

Samuel farà i conti con i sensi di colpa e si pentirà di ciò che ha fatto Blanca, mentre Arturo vorrà impossessarsi di una cartella di Zavala. Ramon verrà informato da Huertas riguardo a ciò che hanno fatto gli operai, ma nonostante tale situazione, l'uomo non avrà alcuna intenzione di lasciare Acacias.

Un momento preoccupante per una gravidanza a rischio

Blanca attraverserà un momento difficile e deciderà di confessare a Jaime la violenza subita da Samuel, mentre le guardie saranno impegnate a fermare la rivolta quando si presenterà Diego nel quartiere.

Martin si renderà conto del fatto che Vinas ha ricevuto un ordine da Ursula intenzionata a far uccidere Diego. Martin, venuta a conoscenza di questo piano, interverrà in merito alla questione e salverà la vita del giovane Alday, impedendo così che il figlio di Jaime sia assassinato. Nel frattempo Blanca comincerà ad avere delle perdite che metteranno a rischio la gravidanza della donna. Ramon vorrà trovare una soluzione per arrivare alla pace con gli operai e si dirà pronto per offrire una vantaggiosa proposta ai minatori.

Infine Rosina rimarrà indispettita dallo strano comportamento di Liberto e chiederà delle informazioni a Flora.