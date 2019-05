Le ultime puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne hanno sancito l'addio (o presunto tale) di tre protagonisti della stagione 2018-19. Roberta Di Padua, Michele Loprieno e Rocco Fredella hanno dichiarato di non voler tornare più nel programma, spiegando anche le motivazioni della loro decisione. La prima vuole dedicarsi al lavoro, mentre il secondo si è detto annoiato e deluso per il confronto con Armando Incarnato. Rocco Fredella, tra le lacrime, si è invece detto amareggiato sia per il percorso televisivo (innegabile il riferimento a Gemma Galgani) che per le accuse mosse nei suoi danni e relative al 'business'.

Anticipazioni Uomini e donne: Rocco lascia davvero, Roberta no

Ma davvero dama e cavalieri lasceranno il dating show? In effetti uno di loro farà un passo indietro, mentre gli altri due, stando alle ultime news circolate, resteranno fermi nelle precedenti decisioni.

Rocco Fredella: 'Gemma è l'artefice della mia uscita'

Il primo a confermare l'abbandono di Uomini e donne è stato qualche giorno fa Michele Loprieno nel suo profilo Instagram: il cavaliere ha dichiarato di non avere più gli stimoli iniziali che lo avevano spinto ad iscriversi alla trasmissione.

Intervistato dal tabloid Uomini e donne Magazine, anche Rocco Fredella è rimasto fermo nella sua precedente decisione. Ha spiegato di essere alle prese con dei problemi economici a causa della perdita del lavoro e di non potersi accontentare dei piccoli introiti che guadagna con serate ed eventi di vario tipo. Non solo. Resta in lui il sogno di trovare una donna che gli stia al fianco anche nella quotidianità, obiettivo che non è riuscito a realizzare a Uomini e donne.

Aveva sperato che la persona giusta fosse Gemma Galgani, ma secondo lui la dama non ha mai ricambiato gli stessi sentimenti. A tal proposito Rocco ha spiegato: "Lei è l’artefice di questa mia uscita e questo è un dato di fatto. Io sono venuto qui per lei, lei è sempre stata il mio primo pensiero e l’ho dimostrato in ogni modo". Il cavaliere non si è pentito di nulla ad eccezione della sorpresa organizzata al castello, che non è servita a conquistare la donna del suo cuore.

Uomini e donne: il ritorno di Roberta Di Padua

L'unica a non confermare la decisione di dire addio al Trono Over è Roberta Di Padua. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse da "Il Vicolo delle News" in merito alla registrazione che si è tenuta l'8 maggio, la dama era presente in studio più battagliera che mai. La donna ha infatti aggiunto clamorose dichiarazioni sia contro Riccardo Guarnieri che contro Stefano Torrese.

Quest'ultimo era ospite della registrazione al fianco di Pamela Barretta per raccontare come tutto tra loro stesse andando per il meglio. Ma Roberta ha informato la dama di avere scambiato dei messaggi con Stefano anche dopo l'inizio della loro relazione. Davanti ad una simile dichiarazione, che Torrese non ha potuto smentire, Pamela si è arrabbiata e ha gettato contro il suo fidanzato l'anello che le era appena stato regalato. Da allora, la loro relazione sembrerebbe essere arrivata al capolinea come confermato dai messaggi al vetriolo pubblicati da entrambi su Instagram.