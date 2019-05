Ieri sera, in prime-time su Raiuno, è stata trasmessa la prima semifinale di Ballando con le Stelle, il fortunato varietà condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda anche oggi con la seconda semifinale della stagione in attesa della finalissima di venerdì prossimo, al termine della quale verrà proclamato il vincitore assoluto di questa stagione.

È stata una puntata ricca di colpi di scena che ha sancito l'eliminazione di Manuela Arcuri e anche uno spareggio che si concluderà questa sera con l'uscita di un'altra coppia dalla gara ad un passo dalla finalissima.

Pubblicità

Pubblicità

Manuela Arcuri eliminata dalla semifinale di Ballando con le Stelle di ieri sera

Nel dettaglio, la semifinale di Ballando con le Stelle di ieri sera è iniziata con lo spareggio tra Manuela Arcuri ed Ettore Bassi. Il televoto per questa sfida è rimasto aperto per due settimane e, al termine dell'ultima esibizione di venerdì, è arrivato il verdetto finale da parte del pubblico da casa.

Ad avere la peggio in questo ballottaggio è stata Manuela Arcuri, la quale ha dovuto dire addio al programma di Raiuno, rinunciando così alla possibilità di accedere all'ultima puntata.

Ballando con le Stelle, prima semifinale: eliminata Manuela Arcuri.

Un'eliminazione di fatto "già scritta", poiché Ettore Bassi è uno dei concorrenti più amati di quest'edizione della trasmissione. L'attrice di Anagni, però, non ha gradito il fatto che il collega abbia deciso di sfidarla, poiché entrambi sono (o per meglio dire erano!) legati da un'amicizia anche al di fuori del contesto televisivo.

Una volta sancito l'addio di Manuela Arcuri dallo show, è ripresa la gara tra le coppie rimaste in gioco, fino ad arrivare all'ennesimo spareggio di questa semifinale. Suor Cristina ed Enrico Lo Verso in questo momento sono a rischio eliminazione.

Pubblicità

Ottimi ascolti per la semifinale di Ballando con le Stelle

I due concorrenti sopracitati sono risultati i meno votati dal pubblico da casa e da quello social, quindi stasera si sfideranno durante la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, e ancora una volta saranno i telespettatori a decidere chi potrà continuare il suo percorso e chi, invece, dovrà lasciare definitivamente la gara di ballo.

Intanto, nonostante il cambio di programmazione, va sottolineato che la puntata di ieri sera del varietà di Raiuno ha ottenuto degli ottimi ascolti.

La semifinale, infatti, è stata seguita da una media di oltre 4,3 milioni di spettatori: si tratta del record assoluto di questa fortunata edizione dello show condotto da Milly Carlucci che ha tenuto testa all'ultima puntata di Ciao Darwin, seguita da una media di 4,5 milioni di persone su Canale 5.