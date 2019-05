Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, c'è finalmente una data ufficiale per quanto riguarda la chiusura della stagione 2018-19 di Uomini e donne. La guida Tv di Mediaset, infatti, ha pubblicato il palinsesto di inizio giugno, dando la certezza sulla conclusione del dating-show targato Maria De Filippi che lunedì 3 giugno non ci sarà.

Quella che si apre oggi, 27 maggio, sarà dunque l'ultima settimana prima della pausa estiva durante la quale verranno dati i principali verdetti della seconda parte della stagione: le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta.

Inoltre verrà concesso spazio alle ultime puntate del Trono Over, durante le quali non mancheranno nuovi colpi di scena tra litigi, ritorni e promettenti conoscenze.

Uomini e Donne anticipazioni: dal 3 giugno ci sarà Una Vita

Mancano solo cinque puntate di Uomini e Donne prima della pausa estiva che comincerà lunedì 3 giugno. La guida Tv di Mediaset, infatti, riporta che da tale data Una Vita durerà di più, prendendo il posto lasciato libero dalla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Si tratta comunque di una programmazione provvisoria, poiché prossimamente sbarcherà su Canale 5 (al posto di Uomini e Donne) la soap turca Bitter Sweet (Dolunay) con protagonista Ozge Gurel, già nota al pubblico italiano per aver lavorato in Cherry Season.

Tornando alla programmazione settimanale di Uomini e Donne, sarà indubbiamente caratterizzata dalle scelte di Angela, Giulia e Andrea, che dovrebbero concludere i rispettivi percorsi televisivi negli appuntamenti del 29, 30 e 31 maggio.

Il Trono Over si conclude con buone notizie per Gemma

In vista della conclusione della stagione 2018-19 di Uomini e Donne, resta da capire cosa accadrà nelle puntate previste per l'ultima settimana. Queste saranno dedicate sia al Trono Over che al Classico, con importanti verdetti da entrambe le parti. La versione basata su dame e cavalieri - che dovrebbe andare in onda solo lunedì e martedì - sancirà la definitiva rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel momento in cui lui ammetterà di non essere innamorato della sua ex.

Buone notizie caratterizzeranno la nuova conoscenza di Gemma Galgani, che sarà colpita dai modi e dalla gentilezza di Mario. Lieto fine anche per Luisa e Salvio, che decideranno di continuare a frequentarsi nonostante l'iniziale tentennamento del cavaliere.

Dopo due puntate di Over, si dovrebbe passare al Classico con le scelte dei tre tronisti che verranno effettuate in diretta per evitare la fuoriuscita di informazioni: secondo quanto riportato da "Il Vicolo delle News", Giulia dovrebbe essere la prima a prendere la sua decisione il 29 maggio, seguita da Andrea il 30 maggio e successivamente da Angela Nasti.