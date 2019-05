Un posto al sole continua a registrare degli ottimi ascolti e terrà compagnia ai telespettatori di Rai tre anche durante il periodo estivo. Sono tante le novità di quest'anno: tra ritorni e nuovi arrivi sicuramente i fan non si annoieranno.

Il ritorno di Eugenio, Leonardo e l'arrivo della piccola Mia

Dopo una lunga pausa, rientrerà a Napoli per motivi lavorativi Eugenio Nicotera.

Pubblicità

Pubblicità

Il magistrato si è ormai trasferito stabilmente a Torino e vive con Viola e il loro figlio Antonio.

Leonardo sarà di nuovo protagonista di una storyline dopo essere apparso brevemente per la prima volta nelle puntate di questi giorni. Il giovane, che era stato rapito insieme a Tommaso, è stato l'unico sopravvissuto della brutta avventura in Messico. Al momento del pagamento del riscatto si era spacciato per l'amico per salvarsi la vita, contando sulla solidità economica della famiglia Ferri.

Ludovica Nasti in Un posto al sole

Filippo e Roberto, infatti, erano andati in Messico a salvare Tommaso che credevano ancora vivo.

L'arrivo più atteso sarà certamente quello della piccola Mia. Il personaggio sarà interpretato dalla bravissima Ludovica Nasti che ha sorpreso tutti per l'intensità della sua recitazione nella fiction di successo di Raiuno "L'amica geniale" (dal romanzo best seller di Elena Ferrante). La piccola attrice napoletana interpreterà la sorella di Alex, la giovane grafica da poco fidanzata con Vittorio.

Pubblicità

Anche in questa occasione avrà un personaggio forte, ostinato e carismatico e sicuramente darà un'altra prova della sua bravura. L'ingresso di Ludovica Nasti è previsto per la puntata del 6 giugno.

Il ritorno di Beatrice e un misterioso segreto

Un altro personaggio che gli sceneggiatori hanno momentaneamente messo da parte è Beatrice. Il giovane avvocato aveva avuto una storia con Diego, nonostante la coppia fosse vista come improbabile da molti a causa delle differenze caratteriali e dello stile di vita dei due.

Dopo varie difficoltà i due ragazzi erano tornati insieme e sembravano aver trovato un equilibrio che si è nuovamente spezzato in seguito ad un tradimento (non ancora ben chiarito) della ragazza. Questo episodio ha portato Diego a riprendere in mano la sua vita e cambiare lavoro: da secondo portiere del palazzo è diventato assicuratore e si è trasferito in una nuova casa, perché fino a quel momento abitava con i suoi genitori. Le anticipazioni svelano che Beatrice tornerà con una nuova ed avvincente storyline ed un misterioso segreto che ancora non ci è dato di sapere.

Pubblicità

Non resterà che seguire le puntate estive per scoprirlo.

Un Posto al sole va in vacanza solitamente solo per la settimana di Ferragosto e probabilmente sarà così anche quest'anno.