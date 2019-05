Uomini e donne torna in onda oggi su Canale 5, aprendo una delle ultime settimane della stagione 2018-19. Come abitudine ormai consolidata, la puntata del lunedì sarà dedicata al Trono Over, concedendo ampio spazio a Gemma Galgani e alla sua complicata ricerca dell'anima gemella.

Dopo l'epilogo della scorsa settimana, quando ha ricevuto un secchio d'acqua fredda in testa, la dama torinese correrà ai ripari con Tina Cipollari entrando in studio con un salvagente. Lo scontro tra le due storiche rivali proseguirà ma si parlerà anche dell'uscita con Mario, che ha dato una buona impressione alla dama. Spazio anche ad un duro scontro tra Armando e Barbara, durante il quale verranno chiamati in causa i sospetti del cavaliere napoletano contro la redazione del programma.

Anticipazioni Uomini e donne: continua lo scontro tra Gemma e Tina

Uomini e donne anticipazioni: bacio a stampo per Gemma e Mario

Il portale Witty Tv ha pubblicato un video di anticipazioni di Uomini e donne, in merito alla puntata che verrà trasmessa oggi 20 maggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. In essa Tina Cipollari chiederà al pubblico di non sostenere Gemma: "Il primo che le fa un applauso, oggi se la vedrà con me". Sarà a quel punto che la dama, entrerà in studio con un salvagente, richiamando alla mente dei telespettatori il siparietto trash della scorsa settimana, durante il quale è stata bagnata dal secchio d'acqua.

Il botta e risposta proseguirà con le parole di Tina: "Ti sforzi tantissimo per essere credibile ma non lo sarai mai, perché dici una marea di cavolate". Gemma replicherà: "Sei tu che non mi credi". Successivamente, si parlerà dell'incontro con Mario e della positiva opinione della Galgani. Ma ancora una volta sarà Gemma ad intervenire nella questione, dando un consiglio al nuovo spasimante della sua rivale: "Non ti mettere con quella donna che ti rovina".

Per evitare un incontro tra dama e cavaliere, Tina lo chiuderà in bagno mentre Gemma chioserà: "Ma perché devi togliere poesia a questo momento, ma con quale diritto?" Tale intervento, però, non basterà per demoralizzare la coppia che si scambierà anche un bacio a stampo.

Oggi al Trono Over: lo scontro tra Armando e Barbara

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News relative alla registrazione effettuata il 14 maggio e in onda oggi pomeriggio, si passerà poi allo scontro tra Barbara e Armando.

Quest'ultimo accuserà la dama di essere una sorta di spia, dato che è a conoscenza di alcuni particolari della sua vita privata. La De Santi interverrà aggiungendo dei dettagli scomodi sul cavaliere: "È lo stesso Armando che dice che Gemma, Barbara e Valentina sono pagate qua dentro". Lui risponderà per le rime: "Sei una persona talmente volgare e cattiva che resterai sola tutta la vita". Nonostante la chiara frecciatina alla redazione, Maria De Filippi deciderà di non intervenire e alla fine Armando lascerà lo studio.

Archiviate le tensioni, si passerà ai buoni sentimenti di Pasqualina e Antonio che racconteranno le bellissime novità del loro rapporto. Stando al video pubblicato da Witty Tv, lei racconterà: "Sento chiamare alle otto. Amore? Il caffè è pronto!" Il cavaliere spiegherà di avere già cominciato a fare dei progetti per un futuro insieme: "Abbiamo deciso che andremo a vivere a casa sua".