Ieri sera su Canale 5 è tornato in onda l'appuntamento con Live - Non è la D'Urso, il prime time talk condotto dalla presentatrice partenopea, la quale si è occupata nuovamente del tanto discusso e chiacchierato matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Le nozze tra i due, ormai, sembrano essere imminenti dato che la data fissata per il fatidico sì è quella dell'8 maggio, ossia poco meno di una settimana. Eppure su queste nozze aleggia ancora un grande mistero, ma ieri sera la D'Urso si è portata a casa una gran bella esclusiva, intervistando telefonicamente Mark Caltagirone, l'uomo del mistero che mercoledì prossimo sposerà la Prati.

Live - Non è la D'Urso, Mark Caltagirone rompe il silenzio

Ad inizio trasmissione, infatti, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha svelato al suo pubblico di affezionati spettatori che in serata avrebbero finalmente potuto ascoltare la voce di Mark Caltagirone e alla fine così è stato.

Pamela Prati, il mistero sulle nozze

L'uomo è intervenuto telefonicamente durante la diretta di Live, dove ha confermato che mercoledì prossimo ci saranno le nozze con Pamela Prati, aggiungendo che in questo momento si trova in Italia e quindi non in Libia, così come aveva dichiarato Eliana Michelazzo (manager della Prati) durante l'ospitata a Live di due settimane fa.

Caltagirone, al telefono, ha ammesso di essere molto contrariato per quello che sta succedendo in queste settimane in Italia e per come è stata affrontata la vicenda del matrimonio di Pamela, accusata di aver messo in scena queste finte nozze per ottenere nuovamente visibilità mediatica. 'Stiamo soffrendo tutti, soprattutto Pamela', ha aggiunto Mark nel corso della chiacchierata di ieri sera con Barbara D'Urso.

Pamela Prati smentita dal futuro sposo

E poi ancora Mark ha ammesso che in questo momento non può apparire da nessuna parte perché ha un contratto d'esclusiva, che gli impedisce di andare e di farsi vedere altrove. In questo modo, però, ha smentito le parole della sua futura moglie Pamela, la quale intervistata a Verissimo un paio di settimane fa, aveva smentito la notizia del contratto d'esclusiva che vietava a Mark di prendere parte ad altre trasmissioni.

Caltagirone ha poi confermato di essere la stessa persona che in questi mesi ha mandato degli sms anche a Barbara D'Urso, parlandole tra l'altro di un importante riconoscimento che aveva ottenuto. Sul finire della telefonata, il futuro marito della Prati ha aggiunto che in queste settimane l'accusa che gli ha fatto maggiormente male è stata quella di vedere 'infamate' le persone a cui tiene di più, ossia la Prati ma anche le due agenti Eliana e Pamela, che in queste settimane ci hanno messo la faccia in televisione.