Le voci di un’intesa con Dani Osvaldo e le foto pubblicate dal settimanale Oggi della lite con il compagno davanti ad un ristorante. Stefano Oradei e Veera Kinnunen sono stati invitati da Milly Carlucci a chiarire, al termine della prima manche della puntata di ieri sera di Ballando con stelle, quanto accaduto tra di loro negli ultimi giorni. In particolare la conduttrice non ha gradito il comportamento tenuto dal ballerino, fidanzato da undici anni con la svedese di Gavle.

Pubblicità

Pubblicità

“Abbiamo deciso di parlare di questa situazione perché è diventata di dominio pubblico e c’è la necessità di fare chiarezza per non lasciare coni d’ombra” - ha spiegato la Carlucci che ha rimarcato che la Kinnunen è una grande professionista: "I nostri maestri sono chiamati a dare il massimo del sentimento e non a fare un esercizio ginnico. Non voglio che su Veera resti l’etichetta di una persona che ha fatto chissà cosa”.

Concetto che ha ribadito anche Carolyn Smith: “Sta facendo soltanto il suo lavoro.

I ballerini Veera Kinnunen e Stefano Oradei, a destra la lite in strada

È successo in passato anche a me con la gelosia di mio marito, è un discorso di fiducia”. A questo punto è intervenuto un imbarazzato Oradei che ha chiesto scusa alla compagna: “L’ho fatto già in privato, le chiudo scusa per questo mio momento di fragilità. Lei è una meravigliosa professionista”.

La gelosia del ballerino per la Kinnunen, la conduttrice: 'È una professionista'

Il ballerino ha cercato di chiudere la questione ribadendo le scuse nei confronti della fidanzata ma Milly Carlucci ha riferito che il momento di fragilità di Stefano Oradei è iniziato quando è partita la nuova edizione di Ballando con le Stelle: “Io mi sono sempre domandata come potesse fare Vera a tornare in pista per fare la professionista con tutte le cose che sentivo in giro”.

Pubblicità

La conduttrice ha rimproverato il romano affermando che a 35 anni bisogna imparare a gestire certe fragilità: “Soprattutto nel nostro ambiente”.

Da parte sua Veera Kinnunen ha accettato le scuse sottolineando che ci vuole coraggio a farle davanti a tutti ma non ha nascosto di essere dispiaciuta per la mancanza di fiducia da parte del partner. “Mi dispiace che la mia professionalità sia stata messa in dubbio proprio da te”.

Veera smentisce le voci su Osvaldo: 'Bellissima intesa in pista'

Nel corso del confronto si è parlato anche della presunta intesa tra la svedese e Dani Osvaldo.

Senza fare giri di parole Selvaggia Lucarelli ha chiesto alla Kinnunen di far luce sul feeling speciale ipotizzato da numerose riviste di Gossip. Secca la replica di Veera che ha spiegato che con l’ex calciatore di Bologna e Roma c’è una bellissima intesa in pista: “Ho fatto sempre il mio lavoro in questo modo. Dai ballerini cerco sempre di tirare fuori emozioni e trasporto”. In seguito il giornalista Alberto Matano ha chiesto un chiarimento sul mancato viaggio in Argentina della ballerina per realizzare una clip con Osvaldo.

Pubblicità

Sulla questione è intervenuta nuovamente Milly Carlucci che ha sottolineato che la produzione è stata danneggiata dal comportamento di Oradei: “In 15 anni non abbiamo mai accettato forzature del genere e forse non avremmo dovuto farlo neanche questa volta. Stefano devi crescere”.