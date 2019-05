Torna anche questa settimana l'appuntamento con lo show di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". Venerdì 24 maggio, infatti, è andata in onda in primetime su Rai la pria semifinale dello show in cui tutte le coppie in gara si sono sfidate per guadagnarsi un posto nell'ambita finale che sarà trasmessa venerdì 31 maggio. Tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere la puntata del 24 maggio in diretta su Rai 1, potranno sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della semifinale di 'Ballando con le stelle' sul web

Nel dettaglio, si segnala che la replica della prima semifinale dell'edizione corrente di "Ballando con le Stelle" sarà disponibile solo ed esclusivamente sul web, in quanto non verrà trasmessa in nessun canale televisivo, neanche su Rai Premium come invece succede per tutti gli altri show di punta della rete ammiraglia. Online invece la potrete trovare al sito on demand Rai Play, in cui esiste un'intera pagina contenente tutti i video relativi alle puntate già andate in onda e alle performance dei concorrenti di quest'anno e delle altre edizioni.

Ballando con le stelle - 24 maggio

Si segnala che per vedere i video di Rai Play è necessario registrarsi al sito gratuitamente. La registrazione, infatti, non prevede nessun onere a carico dell'utente, ma permette anzi di scaricare un'applicazione gratuita con cui vedere i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili.

La gara

La semifinale di "Ballando con le stelle" ha avuto inizio con i saluti di rito fatti da Milly Carlucci al pubblico, alla giuria e alle coppie in gara. La padrona di casa ha poi dato inizio ad una prova di seduzione a cui hanno partecipato tutti i vip in gara.

Poi ha avuto inizio la gara vera e propria con la prima sfida vita da Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira ai danni di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina. Subito dopo sono scese in pista per sfidarsi Milena Vukotic e Simone Di Pasquale contro Suor Cristina e Oradei team, in cui a trionfare nettamente è stata l'attrice dei film di Paolo Villaggio. La terza sfida è stata quella fra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro Enrico Lo Verso e Samanta Togni che ha visto trionfare quest'ultimi.

In seguito è stata la volta del duello fra Ettore Bassi con Alessandra Tripoli e Dany Osvanldo con Veera Kinnunen in cui hanno vinto i primi. Gli ospiti della puntata sono stati stati Massimo Giletti e la campionessa di volley Francesca Piccinini, che hanno allietato il pubblico con le loro esibizioni. A fine puntata Milly Carlucci ha annunciato che, in base alla classifica, finale le coppie destinate al ballottaggio sono quelle formate da Suor Cristina ed Oradei Team ed Enrico Lo Verso e Samanta Togni.