Questa sera andrà in onda la sesta puntata della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle. La celebre trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci prosegue la consueta messa in onda settimanale, scontrandosi con Amici di Maria De Filippi nella sfida del sabato sera.

L'adattamento italiano del talent show 'Strictly Come Dancing', un format britannico in onda dal 2004 sulla BBC, è stato trasmesso per la prima volta nel 2005.

Nel corso della puntata di stasera non mancheranno le esibizioni di Robozao, i commenti taglienti di Roberta Bruzzone e la presenza del custode del tesoretto, ruolo affidato questa settimana ad Alberto Matano.

Il Volo, 'Ballerini per una notte' a Ballando con le Stelle

Ogni settimana la gara tra i vari concorrenti è sempre il punto fondamentale della puntata, ma c'è un momento importante dello show, 'Ballerino per una notte' che stasera vedrà scendere in pista, non uno, ma ben tre personaggi famosi: i ragazzi de Il Volo, il trio canoro ormai celebre in tutto il mondo.

Gianluca, Piero e Ignazio de Il Volo stasera 'Ballerini per una notte' a Ballando con la Stelle

Ballando con le Stelle, riserverà anche stasera ai concorrenti in gara sorprese e sfide difficili.

Le loro esibizioni saranno, come sempre, accompagnate dall'orchestra Big Band, diretta da Paolo Belli e verranno giudicate dalla giuria composta, come ogni settimana, da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Questo sera si esibiranno come Ballerini per una notte, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ossia il trio canoro de Il Volo. I tre giovani cantanti, apprezzati anche all'estero, si metteranno alla prova provando ad imparare in poche ore una coreografia realizzata appositamente per loro.

I tre dovranno poi esibirsi durante la diretta. La prova di ballo eseguita da Piero, Ignazio e Gianluca verrà valutata da una severa Giuria e il punteggio che otterranno servirà ad una delle coppie in gara, scelta dai tre improvvisati ballerini.

Stasera a Ballando con le Stelle la gara per il ripescaggio e la sfida tra ballerini 'non vip'

Nella puntata di stasera di Ballando con le Stelle, le coppie composte da Kevin, Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando, Marco Leonardi e Mia Gabusi; Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi e Marzia Roncacci e Samuel Peron, eliminate dalla gara nelle precedenti puntate, si fronteggeranno nella corsa al ripescaggio.

Inoltre, anche stasera si svolgerà il torneo 'Ballando con te' disputato da gente comune. Il pubblico da casa, attraverso i Social, e la giuria in studio, decreteranno il vincitore. In questo nuovo appuntamento si sfideranno due giovani gruppi, i Next Level da Terni e Officina Danza da Albano Laziale