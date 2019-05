Le coppie vanno e vengono nelle trame di Beautiful e non c'è affatto da stupirsi davanti alla crisi in atto tra Sally e Wyatt nelle puntate americane. Sebbene la rossa e lo Spencer siano apparsi molto affiatati in passato, è bastato un piccolo segreto a fare arrabbiare il figlio di Quinn.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultimo, infatti, ha scoperto che la fidanzata inviava di nascosto dei messaggi a Thomas, tanto da essere a conoscenza delle mire del rampollo Forrester con Hope. Dopo alcuni litigi, la Spectra ha lasciato la casa sulla spiaggia anche se ancora non è avvenuta tra loro una vera e propria rottura. Il loro, almeno per ora, è solo un periodo di riflessione anche se Wyatt è subito corso da Flo, rivelandole di essere ancora molto preso da lei. Sarà l'inizio di un nuovo amore?

Anticipazioni Beautiful: Flo e Wyatt sempre più vicini

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate segnalano che, in realtà, sarà meglio non dare nulla per scontato a causa del segreto sulla vera identità di Beth/Phoebe.

Beautiful anticipazioni: Wyatt spiega le ragioni della crisi con Sally

Secondo le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane, Wyatt correrà subito tra le braccia di Flo dopo il litigio con Sally (sebbene tra loro non sia ancora messa la parola fine). Tra loro ci saranno subito dei baci anche se Wyatt non vorrà andare oltre, per fare in modo di ricostruire nel migliore dei modi il rapporto interrotto qualche anno prima.

Pubblicità

Gli spoiler precisano che la coppia avrà modo di parlare tra passato, presente e futuro ma che Flo sarà molto preoccupata dopo una confessione. Lo Spencer, infatti, le spiegherà le ragioni della crisi con Sally, da attribuire al segreto che quest'ultima gli ha tenuto. Ma se Wyatt si è arrabbiato per una bugia di poco conto, cosa potrebbe accadere quando la verità sullo scambio di culle verrà svelata? Il dubbio sconvolgerà la mente della Fulton, più che mai alle prese con i sensi di colpa per il suo coinvolgimento nella finta adozione di Phoebe.

Trame Beautiful: cresce la preoccupazione di Flo

Quando durerà ancora Il Segreto relativo alla vera identità della bambina adottata da Steffy? La domanda rimbalza tra siti e social network appassionati di Beautiful e potrebbe trovare una risposta già nelle prossime settimane. Sconvolta dalla dichiarazione di Wyatt, Flo si troverà a riflettere sulle conseguenze che la sua bugia potrebbe avere nel ritrovato rapporto con lo Spencer. Difficilmente, infatti, il figlio di Bill potrà accettare di perdonare colei che ha permesso un simile dramma.

Pubblicità

E mentre lei dovrà prendere una decisione tanto importante, potrebbe essere la stessa Hope a scoprire la verità per puro caso. Le anticipazioni di Beautiful, infatti, segnalano che la Logan ascolterà una conversazione tra Flo e Zoe, intente a parlare di Beth. A questo punto non potrà fare a meno che chiedere spiegazioni sulle ragioni di tale dialogo, mettendo le due ragazze in una complicatissima situazione.