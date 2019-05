Nella giornata di ieri è andata in onda un nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La puntata di ieri era una puntata molto attesa dai fan del programma e soprattutto da quelli che amano la coppia Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due, infatti, sembra sempre più vicino un ritorno di fiamma.

Trono Over, Riccardo ripensa a Ida Platano

In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere che Riccardo, dopo la rottura con Ida, è uscito con diverse dame, ma pare che nessuna di loro sia davvero riuscito a conquistarlo. Proprio per questo preciso motivo, il cavaliere ha chiesto alla redazione del programma tv di far tornare in studio la sua ex per poter riprovare a stare con lei. Qualche settimana fa Ida ha abbandonato il programma, dopo aver provato in tutti i modi a riconquistare il suo ex che, però, l'ha rifiutata più volte.

Uomini e Donne, Trono Over: Riccardo vuole tornare con Ida

Proprio per questo, Ida, per evitare di soffrire, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma condotto dalla De Filippi. Appena saputo che Riccardo ha deciso di rivederla, però, lei è subito ritornata in studio e il tutto ha suscitato discussioni molto accese.

Possibile ritorno di fiamma per Ida e Riccardo

Nella puntata di ieri, dunque, abbiamo potuto vedere Riccardo e Ida nuovamente seduti al centro dello studio, ancora una volta insieme.

Ida si è seduta proprio davanti al suo ex fidanzato senza dare nessuna risposta definitiva e dicendo di volerci riflettere bene.

Poi è intervenuto l'opinionista Gianni Sperti: secondo lui, Guarnieri ha fatto un passo indietro è perché si è reso conto di non avere nessun vero interesse nei confronti delle dame con cui è uscito in questi mesi. Ma non è tutto. Ad un certo punto è intervenuta Stefania, una delle dame con cui il cavaliere è uscito in questi mesi.

Quest'ultima ha affermato che si augura che Ida non accetti la proposta. Anche Roberta Di Padua ha voluto dire la sua e ha affermato che Riccardo non è una persona molto corretta, in quanto vuole ritornare con Ida dopo averle detto di tutto e di più. Ieri c'è stata l'ennesima discussione tra il cavaliere e la dama Roberta: i due hanno finito per litigare come alcune settimane fa, quando lei lo ha addirittura schiaffeggiato.

Al momento non sappiamo ancora cosa deciderà di fare la Platano, ma i suoi posti pubblicati su Instagram sembrano volerci dire qualcosa.

In particolare, la donna ha scritto sul social network: 'Non dire mai che i sogni sono inutili, perché l'unica cosa che è inutile è proprio chi non sa sognare'. Non ci resta che attendere per scoprire nei dettagli gli sviluppi sulla loro relazione.