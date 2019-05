Il segreto dello scambio di culle avvenuto a Catalina potrebbe arrivare alla svolta già nelle prossime puntate americane di Beautiful. La decisione di Flo di accettare il lavoro alla Forrester Creations, che le è stato offerto da Hope, potrebbe rappresentare un problema per la storyline del momento. La giovane Fulton, infatti, si troverà a collaborare direttamente con Zoe Buckingham, che a sua volta è a conoscenza del piano ordito dal padre. Anche se ha deciso di tacere per evitare che Reese finisca in carcere, Zoe ha mostrato fin dall'inizio delle perplessità sulla questione e lo stesso ha fatto Flo, in preda ai sensi di colpa.

Anticipazioni Beautiful: Hope ascolta una conversazione tra Flo e Zoe

Stando a quanto riportano gli spoiler relativi alla settimana del 20 maggio, le due ragazze parleranno di nascosto di questa delicata vicenda ma la loro conversazione verrà ascoltata proprio da Hope. E a questo punto, la figlia di Brooke pretenderà delle risposte sincere.

Beautiful anticipazioni: Zoe e Flo parlano di Beth

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate, Zoe e Flo si troveranno alla Forrester Creations dove intavoleranno un discorso relativo a Beth Spencer.

La loro conversazione, che lascerà presagire ad un possibile mistero riguardante la bambina, verrà parzialmente ascoltata da Hope che non potrà fare a meno di chiedere un chiarimento. Perché parlavano della defunta neonata? Sanno qualcosa di importante su di lei? E proprio dalla risposta di Flo, che nelle ultime settimane appare sempre più in crisi sulle proprie colpe, potrebbe dipendere l'esito del principale segreto del 2019. Già in passato, infatti, la verità è arrivata sul punto di essere svelata ma si è trattato sempre di falsi allarmi, archiviati in maniera frettolosa.

Non ultimo è il caso di Shauna che ha rivelato alle Logan di non essere mai venuta a sapere della gravidanza della figlia. Questa volta, però, i tempi della scoperta di Hope potrebbero collimare con il ritorno di Steffy a Los Angeles.

Trame americane Beautiful: il segreto è in pericolo

La tempistica del dialogo tra Zoe e Flo appare a dir poco perfetta se consideriamo che, proprio nelle puntate in onda la settimana del 20 maggio, Steffy rientrerà da Parigi dopo un paio di mesi di assenza.

Sarà la puntata del 23 maggio a sancire la prima apparizione dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood, al ritorno dalla sua pausa maternità. Rientrerà quindi a casa in fretta e furia dopo avere scoperto che Phoebe è Beth Spencer? In attesa di scoprire l'esito di questa vicenda, che potrebbe giungere al termine o prolungarsi ancora per qualche mese, Steffy potrebbe presto avere una nuova possibilità di riavvicinarsi a Liam. A causa dei recenti intrighi di Thomas, pronto a tutto per conquistare Hope, il matrimonio dello Spencer e di Hope potrebbe presto entrare in crisi.