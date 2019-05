Le puntate americane di Beautiful stanno vivendo una fase di stand-by per la trama più interessanti del 2019, ovvero la vera identità della piccola Phoebe Forrester. Con il trasferimento a Parigi di Steffy insieme alle due bambine, la vicenda viene trattata solo in parte (soprattutto per il senso di colpa di Flo Fulton) concedendo spazio ad altre trame. È così che entra in scena Thomas, che lascia New York dopo la morte di Caroline, deceduta a causa di un'emorragia cerebrale.

Anticipazioni Beautiful: Hope respinge Thomas

Il rampollo Forrester si sente subito legato a Hope, richiamando alla mente dei sentimenti che aveva archiviato da tempo. Comincia quindi a corteggiarla, sfruttando a suo vantaggio il viaggio di Liam in Francia per rivedere Kelly e Phoebe. In assenza dello Spencer, Thomas prova a compiere la sua mossa con la Logan ma il primo approccio fisico non ha l'esito da lui sperato.

Beautiful trame: Hope non cede alle lusinghe di Thomas

Le trame di Beautiful confermano che Thomas approfitta dell'assenza di Liam per avvicinarsi a Hope.

La donna le mostra uno scatto ricevuto da Amelia, la baby-sitter che aiuta Steffy, per sottolineare come lo Spencer stia bene insieme alla sua vera famiglia. Lui ha il diritto di stare con le bambine e loro di avere un padre al fianco. Thomas insinua dunque che Hope debba lasciarlo andare per dare a Liam la possibilità di sentirsi felice e completo. Davanti a tali dichiarazioni, che già in passato la Logan aveva preso in considerazione dopo la "morte" di Beth, la figlia di Brooke appare davvero molto scossa ed è in questo frangente che Thomas si avvicina a lei e la bacia.

Ma la reazione di Hope non si fa attendere, dato che respinge il fratellastro senza esitazione, ricordandogli di essere sposata. Neppure la proposta di matrimonio che Thomas aggiunge sembra sortire il risultato da lui sperato.

Trame Beautiful: Wyatt mette in guardia Liam

Stando a quanto riportano le trame di Beautiful, Thomas non è comunque disposto a farsi da parte e continua a tessere intrighi per raggiungere il suo obiettivo con Hope. Nel frattempo, Liam viene messo in guardia da Wyatt, che scopre la verità sulle reali intenzioni del rampollo Forrester.

È Sally a dargli la notizia durante una discussione che porta anche alla fine del loro rapporto. Wyatt telefona al fratello a Parigi e gli chiede di tornare immediatamente a casa. Il consiglio viene accettato e a brevissima distanza il giovane Spencer si ripresenta a Los Angeles per mettere le cose in chiaro con l'ex cognato, intimandogli di stare lontano da Hope. Il loro è un duro scontro, che però non basta per convincere il figlio di Ridge e Taylor a farsi da parte.

Il fatto accade mentre la Logan sembra davvero prendere in considerazione l'idea di divorziare da Liam per dargli la possibilità di ricostruire la famiglia insieme a Steffy.