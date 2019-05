Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati protagonisti delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne prima della pausa estiva. Il tentativo di riappacificarsi, richiesto dal cavaliere, non ha dato gli esiti sperati e alla fine la coppia ha deciso di chiudere definitivamente. Successivamente alla registrazione effettuate il 21 maggio scorso, però, alcune parole del cavaliere avevano riacceso la speranza dei fan, lasciando presagire ad un loro ulteriore chiarimento lontano dallo studio.

Affidandosi al suo profilo Instagram, Riccardo aveva parlato di grandi aggiornamenti, invitando poi i suoi followers a leggere il numero di "Uomini e donne Magazine" nel quale avrebbe parlato della questione. Ma le sue parole, pubblicate nel tabloid in edicola il 30 maggio, non hanno dato gli esiti sperati. Al contrario: il cavaliere ha riconfermato di avere chiuso con la Platano, spiegando anche le motivazioni del mancato ritorno di fiamma.

Trono Over: il bilancio di Riccardo è positivo

Alle pagine di "Uomini e donne Magazine", Riccardo Guarnieri ha spiegato che Ida ha preteso tutto e subito da lui.

Uomini e donne: Riccardo conferma la rottura con Ida Platano

Lui voleva capire se fosse possibile limare le incomprensioni del passato, che in più circostanze avevano portato l'ex coppia a litigare ma lei non ha compreso questa necessità. Ciò nonostante, il bilancio del cavaliere sulla stagione del Trono Over appena conclusa è positivo: ha avuto la possibilità di conoscere molte persone, alcune delle quali gli sono entrate nel cuore, altre invece non hanno raggiunto lo stesso risultato. Avrebbe soltanto desiderato che Ida si comportasse in maniera diversa con lui, evitando certe reazioni esagerate, soprattutto in merito alle precedenti dichiarazioni da lui rilasciate nell'intervista.

Ida Platano ha bloccato il suo numero

Stando a quanto riportato da Riccardo a "Uomini e donne Magazine", lui aveva cercato di non ripetere gli errori del passato, soprattutto evitando di coinvolgere alcune persone vicine, quali ad esempio il figlio di lei. Ma la dama non ha compreso tali intenzioni e nell'ultima puntata ha sbottato, finendo addirittura per bloccare il numero del suo ex fidanzato. Dopo la registrazione, infatti, il cavaliere ha tentato di contattarla per chiarire ma il suo tentativo non è andato a buon fine.

Lui stesso ha ammesso al tabloid: "Io ci ho già provato perché sono coerente. Sarei voluto anche andare a trovarla a Brescia, ma nei prossimi giorni ho degli impegni importanti a cui non voglio venire meno": Guarnieri ha quindi aggiunto di voler continuare a cercare l'amore della sua vita, provando lo stesso sentimento che ha sentito per Ida. E le sue parole non possono fare altro che indurre a pensare al ritorno a Uomini e donne il prossimo settembre.

Il parterre del Trono Over potrebbe essere il luogo perfetto per cercare l'anima gemella, sempre che nel frattempo non accada un nuovo avvicinamento proprio con la Platano.