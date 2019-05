Il caso Marco Caltagirone non sembra voler volgere la termine, dopo la confessione della diva del Bagaglino Pamela Prati a Verissimo. La showgirl, in merito la fidanzato immaginario, ha confessato di essere ancora convinta della sua esistenza, pur ammettendo di essere caduta in una trappola.

Pubblicità

Pubblicità

A parlare, stavolta, è un altro membro del trio: Pamela Perricciolo che, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano e anticipata in alcuni stralci dal sito Dagospia, ha rivelato l'esistenza di un accordo di riservatezza tra le tre donne. La Perricciolo ha dichiarato che la Prati avrebbe la password del profilo falso di Marco Caltagirone, mentre la Michelazzo avrebbe gestito il finto profilo di Simone Coppi. Inoltre, la donna ha chiarito che il caso Caltagirone è partito come un gioco e che non vi sono implicazioni legali, né guadagni da lei percepiti né tanto meno velleità artistiche da parte sua.

Caso Caltagirone, la Perricciolo confessa di un accordo tra lei, la Michelazzo e la Prati

Parlando delle sue ex colleghe, la Perricciolo ha affermato che Eliana Michelazzo percepirebbe settemila euro a puntata, prendendo parte allo show di Barbara D'Urso. Quanto all'intramontabile diva del Bagaglino, Pamela Perricciolo, o 'donna Pamela' come si fa chiamare, ha dichiarato che la Prati avrebbe davvero dei debiti.

Il cachet di Domenica In sarebbe stato pignorato alla Prati secondo la Perricciolo

Pamela Perricciolo ha dichiarato che la Prati non verserebbe in buone condizioni economiche, per cui il cachet, percepito in seguito alla partecipazione a Domenica In, le sarebbe stato pignorato per assolvere alcuni debiti della showgirl.

Pubblicità

Dichiarazioni davvero spiazzanti quelle di Pamela Perricciolo che ribaltano totalmente le confessioni rese in tv dalla Michelazzo e dalla Prati, entrambe presunte vittime della situazione. A Verissimo Pamela Prati ha invocato comprensione da parte di una dubbiosa Silvia Toffanin che le ha augurato di riprendere in mano la propria vita, dopo che la showgirl si è mostrata molto provata e dimagrita di nove chili per il caso Caltagirone.

Eliana Michelazzo, invece, si è lasciata andare ad una lunga confessione nel corso di Live-Non è la D'Urso, dichiarando di aver avuto un fidanzato immaginario per ben dieci anni.

Al momento le due donne non hanno risposto alle dichiarazioni dell'ex collega Perricciolo, secondo la quale il trio avrebbe stipulato, alla presenza di un legale, un accordo che le vincolerebbe alla riservatezza sulla vicenda. Quello che sembrava inizialmente un gioco, potrebbe rischiare di trasformarsi in qualcosa di più serio, dato che Eliana Michelazzo, di recente, è stata ascoltata in procura. Non resta che attendere i prossimi sviluppi del caso Caltagirone.