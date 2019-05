La soap televisiva della fredda primavera del 2019 potrebbe essere giunta al suo capitolo conclusivo. Dopo avere ascoltato le confessioni fin troppo fantasiose di Pamela Prati e Eliana Michelazzo, oggi è Pamela Perricciolo a raccontare la sua versione dei fatti su "Pratiful", il finto matrimonio della showgirl sarda con Mark Caltagirone.

Pubblicità

Pubblicità

"Donna Pamela", come viene chiamata da tutti, ha rilasciato un'intervista a Selvaggia Lucarelli nel numero oggi in edicola de "Il Fatto Quotidiano". E questa volta la sua versione dei fatti sembra collimare con i sospetti rilasciati da Dagospia e con le conclusioni alle quali erano giunti gli italiani: Mark Caltagirone è un profilo fake, di cui la stessa Prati aveva l'account. Non solo: la Perricciolo ha ammesso le ragioni che hanno portato ad inventare questa storia, necessaria per raggiungere facili cachet in televisione, a causa dei problemi economici della stessa showgirl.

Pamela Perricciolo racconta la sua versione dei fatti a Selvaggia Lucarelli

La Perricciolo conferma: 'Eliana e Pamela sono piene di debiti'

Eliana Michelazzo e Pamela Prati erano state le prime ad accusare Pamela Perricciolo, incolpandola di avere agito alle loro spalle e dichiarandosi vittime di plagio. Ma oggi è arrivata anche la versione dei fatti di quest'ultima che, a differenza delle colleghe, sembra dare anche degli sprazzi di verità. A Selvaggia Lucarelli, infatti, l'ex manager ha chiarito di non avere plagiato nessuno, anche perché al momento è Eliana ad avere beneficiato delle ospitate televisive.

Pubblicità

A suo dire, la collega ha guadagnato 7.000 euro per ogni presenza da Barbara D'Urso e a suo nome sono state intestate auto e la casa in cui viveva con Pamela. A tal proposito, la Perricciolo ha spiegato che era stato firmato un accordo di riservatezza in uno studio legale ma che esso non è stato rispettato. Inevitabile, a questo punto, spiegare le ragioni di questo comportamento: "Eliana ha debiti con tante persone, anche Pamela e non vuole si sappia. A Verissimo ha giurato di non averne. Il cachet per l’ospitata di Domenica In le è stato pignorato dal fisco".

'Abbiamo gestito male la storia di Mark Caltagirone'

L'intervista di Selvaggia Lucarelli a Pamela Perricciolo non può fare a meno di concentrarsi anche sul finto matrimonio con Mark Caltagirone, una persona che non esiste, come la stessa Prati ha ammesso sabato scorso ai microfoni di Verissimo. L'ex manager ha confermato che la storia è stata gestita male da tutte tre, soprattutto quando Eliana e la Prati hanno cominciato ad accusarsi a vicenda.

Pubblicità

Ma è la stessa showgirl sarda a possedere l'account Instagram di Mark Caltagirone, anche se in passato lei stessa aveva raccontato a "Donna Pamela" di trovarsi in compagnia del fidanzato immaginario. Una storia diversa è quella relativa a Simone Coppi, il finto marito di Eliana: il profilo era stato creato da Pamela ai tempi dell'università e poi è stato sfruttato dall'ex corteggiatrice per rifiutare il ruolo di tronista a Uomini e donne.